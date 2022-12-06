«Он как чертова голова» — Стефанос Циципас. «Причина A**» для извинений перед своим русским соперником вызывает бурную реакцию у теннисных фанатов.

Стефанос Циципас, кажется, в последние несколько недель находится в центре внимания, особенно в социальных сетях, по совершенно неправильным причинам. От его отношения к современному феминизму до критики звезды российского тенниса Андрея Рублева фанаты взорвали все это. Недавно он извинился и сказал, что сожалеет о комментариях о Рублеве во время Nitto ATP Finals 2022 года. Болельщики бурно отреагировали на новые извинения греческой теннисистки.

Объявления Статья продолжается под этой рекламой

Стефанос Циципас не выглядел так, будто хорошо пережил победу Рублева в круговой системе на Nitto ATP Finals 2022. Он поделился, что был лучшим игроком, и выиграл Рублева с помощью нескольких инструментов в своей игре. Циципас принес публичные извинения за подобные высказывания и похвалил Рублева как первоклассного спортсмена. Однако многие фанаты не считали его чувства настоящими.

Объявления Статья продолжается под этой рекламой

Поклонники бурно реагируют на последние извинения Стефаноса Циципаса.

Стефанос Циципас раскритиковал мастерство Рублева с ироничной нотой. 24-летний футболист заявил, что, по его мнению, он играет лучше, чем кто-либо другой. Позже Циципас уточнил свои слова и извинился перед российской звездой. И признал, что ошибался насчет возможностей русских. Однако болельщики отреагировали не в пользу греческой теннисистки.

Один разгневанный фанат написал в Твиттере: ST*U, он как придурок». Кажется, среди знаменитостей есть тенденция извиняться после того, как их ошибка стала преувеличенной. Путаница и драма заставили болельщиков с нетерпением смотреть матчи обоих игроков.

Негодование в адрес греческой теннисистки разделили и многие болельщики. Поклонники были удивлены, увидев, что игрок с такими способностями принимает такие неверные решения.

Многие болельщики даже сравнивали разницу в реакции, когда в такие споры ввязывался легендарный серб Новак Джокович. Один из пользователей Twitter посчитал, что серба могли бы быстрее осудить за такое безобразное поведение во внесудебном порядке.

На это указал один из пользователей Twitter. Циципас только что извинился и «лишняя часть» Это было лишним.

Один раздражающий подписчик написал в Твиттере: «**причина сказать, но WTV Roll»

Некоторые фанаты предположили, что его спонсоры могли косвенно повлиять на его извинения.

Поклонники слегка сердятся на его честные попытки получить онлайн-проверку. На Ролан Гаррос 2021 он стал первым греком, вышедшим в финал Большого шлема. Кроме того, он выходил в полуфинал в 2019 и 2021 годах. Открытый чемпионат Австралии. Сезон-2022 завершился для Циципаса игрой на прошлой неделе, так как поражение Рубена от Рублева было омрачено семейными проблемами.

Погрузитесь глубже

Стефанос Циципас и его долгая история перерывов на туалет вызывают споры.

Некоторые пользователи Twitter даже призвали ATP отключить его от Интернета. Поклонники ждут, будет ли в его следующей игре в 2023 году больше драмы.

Объявления Статья продолжается под этой рекламой

Рублев был другого мнения, чем греческий теннисист

Андрей Рублев смотря на Пресс, что он не согласен с комментариями. Он выразил свое неудовольствие, когда его спросили о высказываниях Циципаса, и поделился, что грек играет справа не лучше, чем его.

READ Всероссийский матч полулегкого веса на BRAVE 51 Объявления Статья продолжается под этой рекламой

Смотрите эту историю- 5 самых страшных травм Рафаэля Надаля

Ранее Циципас побеждал Рублева в Астане в прошлом месяце и в Мадриде в мае. Это была первая победа Рублева над Циципасом в этом году. На пресс-конференции Рублев также добавил, что отдал игре все, что у него было. Расскажите нам, что вы думаете об этой запредельной вражде между Циципасом и Рублевым в комментариях ниже.