ООН осуждает пытки и убийства украинских и российских военнопленных

Наблюдатели ООН за правами человека задокументировали десятки суммарных убийств украинских и российских военнопленных, а также применение пыток, живых щитов и других злоупотреблений в отношении военнопленных после того, как Россия вторглась в соседнюю страну, что может быть приравнено к военным преступлениям, согласно выпущенный отчет. Пятница.

Опубликован первый полный отчет миссии Управления ООН по правам человека в Украине об обращении с военнопленными вместе с обновленной информацией о нарушениях прав человека в целом за шестимесячный период, который длился до января. Отчет был основан на интервью примерно с 400 военнопленными, половина из которых были освобожденными украинцами, а другая половина — русскими, содержащимися в Украине.

Команда заявила, что у нее нет доступа к военнопленным, содержащимся в России или на оккупированных Россией территориях Украины, идентифицировав 48 мест содержания под стражей. Однако миссия заявила, что задокументировала около 40 суммарных казней в течение 13 месяцев войны.

Управление ООН по правам человека, у которого была группа наблюдателей в Украине с тех пор, как в 2014 году вспыхнули боевые действия в районах восточной Украины, на которые претендуют поддерживаемые Россией сепаратисты, заявило, что его выводы основаны на подтвержденных случаях и обычно занижают фактическое число погибших.

«Мы очень обеспокоены документально подтвержденной нами суммарной казнью до 25 российских военнопленных и лиц, которым было приказано воевать украинскими вооруженными силами», — заявила на пресс-конференции в Киеве глава миссии наблюдателей ООН Матильда Богнер. . .

Богнер рассказал о нарушениях, предположительно совершенных обеими сторонами, но отметил, что вторжение России в Украину стало основной причиной насилия в отношении мирных жителей и военнопленных. В нем говорится, что украинская прокуратура расследует несколько дел, но ни одно из них еще не передано в суд.

«Что касается обращения с украинскими военнопленными, мы также глубоко обеспокоены суммарной казнью 15 украинских военнопленных вскоре после их захвата российскими вооруженными силами», — сказал Богнер. «Группа Вагнера — военные и охранные подрядчики — осуществила 11 таких казней». Он также задокументировал пять случаев смерти украинских военнопленных в результате пыток или жестокого обращения и четыре случая смерти из-за отсутствия медицинской помощи во время содержания под стражей.

В отчете говорится, что, хотя жестокое обращение с военнопленными имело место с обеих сторон, оно было более распространено в отношении украинцев — более 9 из 10 опрошенных сообщили о насилии, — чем в отношении россиян, и почти половина свидетельствовала о насилии.

В своем отчете о нарушениях прав, затрагивающих другие группы, Управление по правам человека сообщило, что дети из города Харькова на северо-востоке Украины были отправлены в «летние лагеря» в России с согласия их родителей, но не были отправлены домой, как ожидалось, после периода каникул. В прошлом году Россия оккупировала несколько частей Харьковской области, прежде чем украинская армия отбила ее в ходе контрнаступления в конце лета.

Согласно второму отчету, около 200 детей были направлены в лагерь в российском городе Краснодарский край, где остались после лета и были зачислены в местную школу. В обновлении отмечается, что в октябре российские власти заявили, что до 2500 детей из Украины проживают во временных приютах в России, а некоторые так и остались там.

Но правая служба предупредила, что остается неясным, сколько несопровождаемых детей помещено в лагеря, временные или интернатные учреждения в России, а также сколько увезено туда вместе с родителями.

Ранее на этой неделе Организация Объединенных Наций сообщила, что зафиксировала 8 317 погибших мирных жителей в Украине после российского вторжения 24 февраля 2022 года и еще 13 809 человек получили ранения в связи с конфликтом. Она предупредила, что эти цифры занижают реальные потери.

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