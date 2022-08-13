Оригинальная китайская музыка исследует темную сторону человечества

В следующем месяце Majestic Theatre представит оригинальный китайский мюзикл под названием «Приятная театральная культура».

Сезон из 14 мюзиклов по пьесе российского драматурга Людмилы Разумовской будет представлен с 1 по 11 сентября.

Спектакль, в котором прозвучат шесть оригинальных китайских песен в разных стилях, рассказывает историю о добродетелях и пороках и исследует темную сторону человечества.

Обычным вечером четверо юных учеников приходят к учительнице математики с цветами и подарками, чтобы отпраздновать ее день рождения. Но их истинные намерения в отношении ключа от сейфа скрыты за их невинными улыбками.

По словам опытного театрального режиссера Луана Лана, пьеса заставляет задуматься благодаря своему критическому реализму. Продюсеры также потратили много времени на создание музыки, которая хорошо сочетается с развитием сюжета.

Построенный в стиле ар-деко, Majestic Theatre открылся для публики в 1941 году голливудским мюзиклом «Луна над Майами».

Пятилетняя реконструкция театра была завершена в 2017 году, что позволило показывать фильмы и культурные представления. Местные любители искусства также регулярно посещают лекции по киноискусству и культурные салоны.

Информация о производительности:

Дата: 1-11 сентября

Билеты: 180-1080 юаней.

Место: Маджестик Театр

Адрес: ул. Цзяннин, 66.