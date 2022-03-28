Оскароносный режиссер призывает Байдена вернуть домой Бритни Гренье

(Associated Press) — Режиссер Бен Бродфут воспользовался моментом, когда он получил «Оскар», чтобы обратиться к президенту Джо Байдену и убедить его освободить двукратную олимпийскую чемпионку и лучшую шахматистку Бритни Грейнер, которая находится в заключении в России.

Грейнер была арестована по прибытии в московский аэропорт в середине февраля, как сообщается, после того, как российские власти заявили, что при досмотре ее багажа были обнаружены картриджи для электронных сигарет, предположительно содержащие масло, полученное из каннабиса.

По российскому законодательству Гринеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Президент Байден, верните Бритни Грейнер домой», — сказал Бродфут.

В воскресенье Праудфут снял короткометражный документальный фильм «Королева баскетбола», получивший премию «Оскар». Легенды баскетбола Шакил О’Нил и Стивен Карри были исполнительными продюсерами и главными промоутерами 22-минутного фильма.

В фильме рассказывается история Люсии Харрис, которая забила первую корзину в истории женского баскетбола на Олимпийских играх и стала первой женщиной, официально выбранной командой НБА. Фильм познакомил некоторых ярых фанатов баскетбола с историей майора.

«Если есть кто-то, кто все еще сомневается в аудитории для спортсменок и сомневается в том, ценны ли их истории, интересны или важны… пусть этот «Оскар» станет ответом», — сказал Праудфут на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Харрис является членом Зала баскетбольной славы Мемориала Нейсмита, как и О’Нил. Но даже четырехкратная чемпионка НБА, которую многие считают одной из величайших фигур в истории игры, не знала о ее истории.

«Сначала я не знал, кто она такая», — сказал О’Нил ранее в этом месяце.

Немногие сделали.

Но фильм и помолвка О’Нила и Карри — в начале этого месяца звезда «Голден Стэйт» носила кроссовки с надписью «Королева Люси» — помогли рассказать ее историю все больше и больше.

Харрис помогла Государственному университету Дельты выиграть три национальных чемпионата подряд в 1970-х годах и заработала серебряную медаль для Соединенных Штатов на Олимпийских играх в Монреале 1976. Харрис была выбрана New Orleans Jazz в седьмом раунде драфта НБА 1977 года, но она была беременна. в то время, и она никогда не пыталась попасть в команду.

Ее семья была на церемонии награждения в воскресенье.