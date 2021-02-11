Основатель из Далласа пытается справиться с кризисом студенческих кредитов с помощью своего стартапа College Cash – TechCrunch

Деметриус Карри провел последние два года в погоне за мечтой.

Его стартап, Критика колледжаЭто позволяет брендам побуждать пользователей создавать имиджевый и видеомаркетинговый контент, выделяющий их продукты или услуги, при этом создатели контента получают деньги от брендов в виде кредитов, которые идут непосредственно на погашение задолженности по студенческим займам. Эта модель предоставляет товарные знаки, которые предполагают определенный уровень социальной репутации и налоговых льгот.

Основатель Далласа был вдохновлен на решение кризиса задолженности по студенческим займам после разговора со своей дочерью о возможности в конечном итоге погасить ее частный долг. Карри потратил последние два года на создание новой платформы, отслеживание партнеров по бренду, навигацию по ускорительным программам, привлечение пользователей и прокладывание пути к поиску инвесторов, готовых сделать ставку на его видение.

На данный момент College Cash собрал 105 000 долларов и надеется в конечном итоге завершить финансирование первоначальным раундом в 1 миллион долларов.

Заполнение раунда стало проблемой для Карри, который временами изо всех сил пытался найти возможность, даже между историческими уровнями притока капитала в экосистему стартапов, – различие, которое не было заметно для черных основателей, которые все еще составляют лишь небольшую часть. доля процентного размещения Инвестиционный капитал. Вслед за протестами против жестокости полиции прошлым летом ряд фирм венчурного капитала выступили с заявлениями, осуждающими институциональный расизм, пообещав поддержать более недостаточно обеспеченных учредителей и разработать новые программы для разносторонних учредителей.

Хотя Кэри говорит, что ценит масштаб проблемы и добрую волю тех, кто делает замечания, он считает, что сетям венчурного капитала еще предстоит многое узнать о том, что значит быть «недостаточно обеспеченным» основателем, и что большая часть нынешних усилий похоже на «слово услуги». По его словам, даже несмотря на то, что Кремниевая долина продолжает чествовать тех, кто бросил престижные университеты, заинтересованные стороны менее заинтересованы в признании достижений учредителей, которые преодолели бедность или нашли возможности в регионах, где возможности труднодоступны.

«Вы не можете искать что-то другое, если ищете в одних и тех же местах», – говорит Кэри TechCrunch. Когда вы смотрите на тему «обездоленных учредителей», речь идет не только о цвете кожи, но и о том, откуда они пришли и через что им пришлось пройти.

Кэри говорит, что может быть неприятно бороться за возможности на ранней стадии, когда инвесторы не готовы целенаправленно корректировать свои ориентиры. Особенно расстраивает Кэри то, что он путешествовал по миру «теплых знакомств» даже для того, чтобы получить шанс для программ, предназначенных для различных учредителей, или подать заявку на программы ранней стадии, ориентированные на «обездоленных», только чтобы ему сказали, что они не слишком долгие. назад, чтобы пройти квалификацию.

«Подумайте, через что нам пришлось пройти, чтобы попасть в комнату с вами», – говорит Кэри. «Я продал плазму, чтобы заплатить за веб-хостинг, и меня ничто не остановит».

Миссия College Cash по расширению возможностей для людей, которые изо всех сил пытаются справиться со своей задолженностью по студенческим ссудам, является личной для Кэрри, которая видела, как его жизнь изменилась после его возвращения в школу.

Десятилетия назад, после окончания армии, Карри сказал, что случайно поболтал с незнакомцем во время еды в Hardee’s – дискуссия о том, чего он хотел больше, чем жизнь, закончилась тем, что его оттолкнули и он получил GED, а затем бизнес-степень. За этим последовала карьера в сфере финансов, которая в конечном итоге привела к его последним предпринимательским начинаниям в College Cash.

На данный момент платформа находится на ранней стадии проекта, но у Карри большие амбиции. Его следующая попытка – интегрировать денежные ссуды на колледж с платформами временной занятости с целью, чтобы пользователи этих платформ в конечном итоге выбрали чаевые работнику и направили эти деньги на выплату долга по студенческой ссуде.

Кэри говорит, что команда College Cash работала с «Платформой национальной экономики рабочих мест» для запуска пилотной программы интеграции и проводила фокус-группы, которые показывают, что пользователи более склонны давать чаевые, когда они знают, что деньги идут на погашение ссудной задолженности.