Отключение электроэнергии в Китае может усугубить глобальный дефицит сырьевых товаров

ПЕКИН – Перед Рождеством покупатели со всего мира сталкиваются с потенциальной нехваткой смартфонов и других товаров из-за отключения электричества для достижения официальных целей по энергопотреблению, в результате чего китайские фабрики закрываются, а некоторые дома остаются в темноте.

По данным государственной телекомпании CCTV, в северо-восточном городе Ляоян 23 человека были госпитализированы с отравлением газом после того, как вентиляция завода по производству металлического литья была отключена из-за отключения электроэнергии. О случаях смерти не сообщалось.

Заводы прекратили работу, чтобы избежать превышения лимитов энергопотребления, установленных Пекином для повышения эффективности. Экономисты и экологическая группа говорят, что производители израсходовали квоту в этом году быстрее, чем планировалось, поскольку экспортный спрос восстанавливается после пандемии коронавируса.

Поставщик компонентов для AAPL Apple Inc.,

-1,05%

В iPhone заявили, что они приостановили производство на заводе в западном Шанхае по приказу местных властей.

Нарушение массивной обрабатывающей промышленности Китая во время одного из самых загруженных сезонов отражает борьбу правящей Коммунистической партии за уравновешивание экономического роста с усилиями по ограничению загрязнения и выбросов газов, изменяющих климат.

«Беспрецедентная решимость Пекина ввести ограничения на потребление энергии может привести к долгосрочным выгодам, но краткосрочные экономические издержки значительны», – заявили в понедельник экономисты Nomura Тинг Лу, Лишэн Ван и Цзин Ван.

Они заявили, что последствия могут быть настолько серьезными, что понизили свой прогноз экономического роста Китая до 4,7% с 5,1% годом ранее в текущем квартале. Они снизили свой годовой прогноз роста до 7,7% с 8,2%.

Мировые финансовые рынки уже были предупреждены о возможном крахе одного из крупнейших застройщиков Китая, Evergrande Group 3333,

+ 6,27% А также

пытается избежать дефолта по долгам на миллиарды долларов.

Производители уже сталкиваются с нехваткой процессорных чипов, перебоями в доставке и другими продолжающимися последствиями прекращения поездок и торговли по всему миру для борьбы с пандемией коронавируса.

Жители северо-восточного Китая, где осенью температуры падают, сообщали о перебоях в подаче электроэнергии и обращались к правительству в социальных сетях с просьбой восстановить поставки.

Кризис наступил, когда мировые лидеры готовятся принять участие в конференции ООН по окружающей среде по видеосвязи 12-13 октября в юго-западном городе Куньмин. Это усиливает давление на правительство президента Си Цзиньпина, принимающего встречу, с целью показать, что оно привержено своим целям в области выбросов и энергоэффективности.

Китай является одним из крупнейших источников выбросов промышленных газов, изменяющих климат, и потребляет больше энергии на единицу экономической продукции, чем развитые страны.

Правящая партия также готовится к зимним Олимпийским играм в китайской столице, Пекине, и близлежащем городе Шицзячжуан в феврале, в период, когда она хочет чистого голубого неба.

Десятки компаний заявили, что нормирование энергопотребления может вынудить их отложить выполнение заказов и нанести им финансовый ущерб.

Поставщик компонентов Apple Eson Precision Engineering Co. ООО 5243, г.

-1,45%

В воскресенье компания сообщила, что остановит производство на своем заводе в Куньшане, к западу от Шанхая, до четверга «в соответствии с политикой ограничения энергопотребления местного правительства».

Исон сказал, что приостановка не должна иметь «значительного влияния» на операции.

Apple не сразу ответила на вопрос о возможном влиянии на поставки iPhone.

Энергопотребление и промышленные выбросы в Китае резко возросли, поскольку производители спешат удовлетворить иностранный спрос в то время, когда конкуренты в других странах все еще борются с мерами по борьбе с коронавирусом.

Экономика Китая «больше ориентирована на экспорт, чем когда-либо за последнее десятилетие», – отмечают в отчете экономисты Ларри Хо и Синью Джи из Macquarie Group, но официальные целевые показатели энергопотребления не учитывают это.

По словам Ли Шу, эксперта по климатической политике из Гринпис Пекин, некоторые провинции потребляли большую часть своих энергетических квот в первой половине года и урезали их, чтобы не выходить за свои пределы.

Между тем электроэнергетические компании испытывают давление в связи с ростом цен на уголь и газ. Он сказал мне, что это мешает им увеличивать производство, потому что правительство ограничивает их способность перекладывать расходы на клиентов.

По словам Ли, цены выросли «сверх того, с чем может справиться китайская электроэнергетика».

Китай часто проводит кампании по повышению эффективности своей энергоемкой экономики и по очистке городов, охваченных смогом.

Городское небо яснее, но из-за внезапного проведения кампаний прекращается подача электроэнергии, угля и газа, в результате чего семьи дрожат в неотапливаемых домах и закрываются фабрики.

Торговые центры в северо-восточном городе Харбин объявили, что закроют магазины раньше, чем обычно, для экономии энергии.

В южной провинции Гуандун правительство попросило население повысить температуру кондиционеров, несмотря на то, что температура поднялась выше 93 градусов по Фаренгейту.

И State Grid Corp., крупнейший в мире дистрибьютор энергии, взяла на себя обязательство обеспечить надлежащие поставки.

Между тем государственные СМИ сообщают, что местные органы власти подписали долгосрочные контракты на уголь, чтобы найти подходящих поставщиков.