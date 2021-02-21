Открытие первого мультимедийного класса в Томске.

В День российской науки (8 февраля) в Томском политехническом университете открылся мультимедийный класс для преподавателей вузов и приглашенных спикеров. Аудитории оборудованы в рамках программы оцифровки вуза и к 125-летию вуза. Такой класс – первый в России.

В официальном открытии семестра приняли участие исполняющий обязанности президента ТПУ Андрей Яковлев и заместитель руководителя научно-образовательного комплекса и цифровой трансформации Людмила Огородова.

ТПУ всегда был передовым вузом, в котором рождались новые технологии. Новая глава призвана решить одновременно две проблемы: техническую и психологическую. Теперь у студентов есть возможность получать знания с использованием высокотехнологичного оборудования, включая камеры с обзором на 360 градусов и виртуальную реальность. Для лекторов – они не только могут привлечь внимание аудитории и конкурировать с другими онлайн-ресурсами, но и более эффективно передают информацию », – отметила Людмила Угуродова.

Мультимедийный блок в классе состоит из двух больших телевизоров, на которых показаны все ученики, и цифровой доски, которую можно использовать как горизонтальную или вертикальную электронную доску. Три видеокамеры для наушников одновременно снимают видео, а затем показывают изображение 4K. Лекции отображаются на экране управления. Учебный класс оборудован системой беспроводной связи: радиомикрофонами, динамиками, аудио- и видеомикшерами.

«По сути, мультимедийный класс – это полноценная видеостудия. Весь этот комплекс представляет собой классическую лекционную атмосферу, которая исчезла с появлением дистанционного обучения. Мы сделали все, чтобы создать условия для интерактивной работы, максимально приближенные к реальности, – пояснил Андрей Яковлев.

Лектор проводит урок с помощью микрофона Lavalier Radio. Таким образом, он может свободно жестикулировать и двигаться, а голос остается чистым и звучным. Наблюдатели по очереди показывают выступающую аудиторию с разных точек зрения и изображение с доски или презентации. Аудиторные видеоролики будут записаны и сохранены в хорошем качестве.

Электронная доска – это особенность классной комнаты. Записи могут писать электронными маркерами на чистом листе бумаги и выше, вносить исправления и стирать написанный текст одним движением. Более того, изображение передается не через видеокамеру, что может вызвать помехи, например мерцание, а непосредственно в цифровой форме.

Мультимедийным кабинетом может воспользоваться любой преподаватель Томского политехнического университета.

«Мы также планируем пригласить приглашенных спикеров на этот класс для проведения открытых лекций для студентов ТПУ и других российских вузов». Андрей Яковлев сказал: «Во время пандемии это лучший вариант по сравнению с обычным собранием, потому что тысячи участников могут присоединиться к лекции, пока количество мест в обычном классе. Ограничено ».

«Сейчас во многих учебных заведениях есть телестудии, но они дороги в эксплуатации, требуется полный штат сотрудников, и они вряд ли позволяют быстро получать отзывы участников».

«Кабинеты ТПУ уникальны для российских университетов: благодаря новым технологиям в мире технологий они позволяют быстро и легко обрабатывать видео- и аудиопотоки высокого разрешения и интегрировать их в системы видеоконференцсвязи, и только один сотрудник службы технической поддержки может легко оказываем полную поддержку », – сказал Андрей Яковлев.

Первым лекцию в новом классе прочитал профессор ТПУ Павел Стризак. Он рассказал студентам об исследованиях в области энергетики: о разработке технологии микровзрывного измельчения капель топлива для повышения энергоэффективности двигателей.