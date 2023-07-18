1. Космический телескоп Джеймса Уэбба определил первых возможных кандидатов на роль «темных звезд», то есть звезд, питаемых темной материей, а не термоядерным синтезом. Российские ученые в понедельник предупредили о сильных вспышках на Солнце, которые могут помешать коротковолновой связи. Лаборатория в Израиле разработала метод предотвращения вылупления цыплят мужского пола, что является решением проблемы массовой выбраковки цыплят мужского пола в яичной промышленности. Каждый год фермеры, выращивающие яйца, убивают 7 миллиардов однодневных цыплят мужского пола, потому что они не могут откладывать яйца или использовать их на мясо.

Ссылаясь на недавнюю статью Devdiscourse, космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил дразнящие доказательства существования таинственных «темных звезд». В течение последних 15 лет ученые искали свидетельства того, что тип звезды питается не от слияния атомов, как Солнце и другие обычные звезды, а от темной материи.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, с его способностью заглянуть в рассвет Вселенной, определил первых хороших кандидатов на роль «темных звезд». Эти звезды долгое время предполагались, но никогда не наблюдались, что делает это открытие важным прорывом в нашем понимании Вселенной.

В других новостях российские ученые предупредили о сильных солнечных вспышках, которые ожидаются в понедельник. В воскресенье на Солнце были замечены три вспышки, указывающие на возможность вспышек X-класса, включая протонные вспышки. Эта активность солнечных вспышек может мешать коротковолновой связи и ухудшать условия коротковолновой радиосвязи.

Переключившись на генетику, израильская лаборатория разработала метод инактивации цыплят мужского пола. Каждый год фермеры, выращивающие яйца, вынуждены убивать 7 миллиардов 7 миллиардов дневных цыплят мужского пола, потому что они не могут вырасти, чтобы откладывать яйца, и являются неподходящей породой для мяса. Однако эта новая технология предотвращает вылупление яиц мужского пола, устраняя необходимость выбрасывать яйца. Лаборатория Юваля Синнамона в центре Израиля лидирует в решении этой разрушительной проблемы с благополучием животных.

Эти научные разработки являются лишь проблеском удивительных прорывов, происходящих в мире науки. Будь то раскрытие темных секретов звезд, предсказание активности солнечных вспышек или поиск решений проблем защиты животных, ученые продолжают раздвигать границы знаний и делать мир лучше.

Для получения дополнительной информации об этих историях вы можете посетить оригинальную статью на Devdiscourse: Отчет о научных новостях.