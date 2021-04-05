Отлично 8: Овечкин забивает исторический гол ПП, Devil Sweep Hats

Ньюарк, Нью-Джерси (AFP) – Команда «Вашингтон Кэпиталз» вышла двумя из «большой восьмерки» против «Нью-Джерси Дэвилз».

Алекс Овечкин сделал еще одну веху в своей невероятной карьере, и «Кэпиталз» завершили редкую серию из восьми игр в сезоне с «Дьяволами», победив в воскресенье со счетом 5: 4.

Овечкин занял 265-е место в рейтинге Play Force, заняв второе место с Бреттом Халлом в абсолютном рейтинге НХЛ в этой категории. Ему на 10 меньше, чем обойти бессменного лидера Дэйва Андричука (274).

Как и большинство его личных знаков, он это преуменьшал.

«Он не отставал, на шесть мячей отставая от рекордного пятого места Марселя Диона в Национальной хоккейной лиге, – сказал 35-летний российский игрок, который на данный момент забил 725 голов. – Это то, что есть».

На команду «Большой восьмерки» больше произвел впечатление размах и игра вратаря Илья Самсонова, который спас 35 раз в матче, где сборные били 39–19.

«Я думаю, что сегодня Сами невозможно остановить», – сказал Овечкин. «Он явно дал нам победу».

Тренер матча Питер ЛаВайолет сказал, что никто не подумает о зачистке в начале сезона.

«Вы надеетесь играть кто-то когда-то и упорно работать и получить один выиграть и в течение года в конце года будет результат. Но они хорошо молодая команда,» сказал он.

Ти Джей О’Ши, Коннор Шерри, Карл Хагелин и Евгений Кузнецов забили за Вашингтон. Эта восьмиматчевая зачистка стала первой в истории команды против одного соперника.

Трэвис Загак забил дважды, Игорь Шарангович и Джиспер Пратт один раз за «Нью-Джерси», проиграв 3: 2 после двух игр, несмотря на превосходство в играх за сборную 31-12. Маккензи Блэквуд нанес 19 бросков.

После того, как Загак и О’Ши забили в первом тайме, Чери вывела прессу вперед на 3:21 второго тайма, ударив по футболке защитника Devil Дэймона Северсона и перевернув ворота.

Овечкин увеличил отрыв до двух мячей, выполнив отскок ударом Никласа Бэкстрема, который скользнул по площадкам Блэквуда. Форс-игра была подготовлена, когда Дмитрий Куликов вонзил Овечкину в лицо.

Защитник демонов Райан Мюррей сказал об Овечкине: «Он будет легендой в игре. Как вы знаете, наша миссия – нокаутировать его. Но, конечно, вы цените то, что он делал в течение своей карьеры».

Шарангович обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3: 2 в конце второго тайма, но Хагелин и Кузнецов забили в начале третьей игры, увеличив разницу до 5: 2. Пратт и Загак забили демонов за 4:07 до конца матча. Они никогда не сближались.

«Я хотел бы сказать сегодня вечером, что мы, вероятно, создали больше всего возможностей, которые у нас были за год», – сказал Линди Роув, тренер Devils. «В конце ночи мы не выиграли матч».

Возможная сделка?

Кайл Палмери, возможно, сыграл свою последнюю игру за «Нью-Джерси Девилз».

Команда заявила, что правый нападающий, который будет свободным агентом в конце сезона, был выбит из игры в воскресенье из соображений предосторожности. Стивен Бартлетт, его агент, сказал, что этот шаг был предпринят в ожидании сделки в ближайшие дни или недели. Крайний срок торговли – 12 апреля.

Палмери забивал как минимум 24 гола в каждом из своих первых пяти сезонов в «Демонах». В этом году 30-летний футболист начал медленно и провел восемь матчей в 34 играх. Он забил 140 голов с 2015–2016 годов и занимает шестое место среди правых нападающих.

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Победы в восьми играх над Нью-Джерси – это уже тринадцатый раз с эпохи расширения (1967-1968), когда команда побеждала соперника восемь раз за один сезон. Это был первый раз с 2007-08, когда канадцы выиграли восемь голов у Брюинз.

Примечания: Заяц забил 202 гола за «Нью-Джерси», сделав его с Бобби Холиком третьим местом в истории франшизы. Патрик Элиас (408) и Джон Маклин (347) являются лучшими кандидатами. … демоны 4-12-3 в доме. Вашингтон – 12-5-2. … О’Ши забил четыре гола в последних пяти матчах. В своей карьере Мюррей сделал три результативные передачи.

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Столицы: в Islanders во вторник. Это финал в серии из 11 игр подряд против трех команд Нью-Йорка – Devils, Rangers и Islanders.

Демоны: Оставайтесь дома и сразитесь с мечом во вторник вечером.

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