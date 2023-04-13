Отца девочки, рисовавшей антивоенные арты, экстрадировали в Россию

Правозащитная группа сообщила в среду, что депортированного из Беларуси в Россию отца русской девочки отправили в детский дом после того, как он нарисовал антивоенный рисунок в школе. Там ему грозит два года тюрьмы.

Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста перед вынесением ему приговора в прошлом месяце в городе Ефремов на юге Москвы. Через два дня его задержали в Беларуси. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», когда в среду посетители попытались найти Москалева в белорусской тюрьме, им сказали, что его экстрадировали в Россию.

54-летнему Москалеву было предъявлено обвинение в публикациях в социальных сетях с критикой войны в Украине в соответствии с законом, принятым через несколько дней после вторжения российских войск в феврале 2022 года. Он отверг обвинения.

По делу, вызвавшему международное возмущение, отец 13-летней Марии Москалиевой был признан виновным в клевете на российскую армию и приговорен к двум годам лишения свободы, а его дочь была отправлена ​​в детский дом.

По словам его адвоката и сторонников, неприятности Москалева начались после того, как его дочь нарисовала в ефремовской школе № 9 картину, на которой над женщиной и ребенком летят ракеты, летящие над российским флагом. На графике также были слова «Нет войне» и «Слава Украине». Москалев был оштрафован и осужден за публикации в социальных сетях.

Кремль подавляет инакомыслие, преследуя всех, кто критикует войну.