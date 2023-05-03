Во вторник в Брянской области России на границе с Украиной сошел с рельсов грузовой поезд, что стало вторым подобным происшествием за два дня, сообщили местные власти.
Губернатор области Александр Васильевич. Богомас в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram сказал, что бомба взорвалась возле железнодорожного вокзала в городе Снежедская, примерно в 60 милях от границы с Украиной, но никто не пострадал. .
Согласно заявлению РЖД, сошли с рельсов локомотив и около 20 вагонов, где проводник поезда сообщил, что к месту происшествия был отправлен пожарный поезд. Однако на первых видео сошедшего с рельсов поезда, размещенных в сети, не видно пламени. Не сразу было понятно, что везет поезд.
Кроме того, село в Брянске, менее чем в пяти милях от границы с Украиной, подверглось артиллерийскому обстрелу во вторник утром, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал, сказал г-н К. — сказал Богомас. Он обвинил в нападении украинских военных, но не нашел доказательств. Утверждение не может быть проверено независимо.
Губернатор не возложил никакой конкретной вины за крушение двух поездов. Украина не взяла на себя ответственность за взрывы, хотя Киев в целом придерживается политики стратегической двусмысленности в отношении атак на территорию России.
Еще один случай крушения произошел в понедельник, когда товарный поезд из Белоруссии проезжал через Брянскую область в районе города Юнеча, примерно в 60 милях к востоку от границы с Украиной. После взрыва бомбы восемь из 78 вагонов поезда выскочили на рельсы и загорелись, заблокировав движение на пути. «Рыбарь», влиятельный провоенный российский военный блог, Разместил видео В телеграмме из горящих машин он сообщил, что они везут нефтепродукты и пиломатериалы.
К утру вторника движение поездов по маршруту было восстановлено, говорится в телеграмме РЖД. По словам компании, потребуется заменить около 100 метров железнодорожных путей или около 330 футов.
Взрывы являются последними в серии атак, произошедших в регионе. В воскресенье в результате украинского обстрела из-за границы погибли четыре человека. — сказал Богомас.
Россия использовала территории, близкие к Украине, включая Брянскую область на северной границе Украины, для нанесения ударов, запуска ракет, авиаударов и других атак на протяжении всей 14-месячной войны. Украинское правительство выражает растущую обеспокоенность тем, что Москва использует Брянскую область для нанесения ударов беспилотниками.
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