Во вторник в Брянской области России на границе с Украиной сошел с рельсов грузовой поезд, что стало вторым подобным происшествием за два дня, сообщили местные власти.

Губернатор области Александр Васильевич. Богомас в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram сказал, что бомба взорвалась возле железнодорожного вокзала в городе Снежедская, примерно в 60 милях от границы с Украиной, но никто не пострадал. .

Согласно заявлению РЖД, сошли с рельсов локомотив и около 20 вагонов, где проводник поезда сообщил, что к месту происшествия был отправлен пожарный поезд. Однако на первых видео сошедшего с рельсов поезда, размещенных в сети, не видно пламени. Не сразу было понятно, что везет поезд.

Кроме того, село в Брянске, менее чем в пяти милях от границы с Украиной, подверглось артиллерийскому обстрелу во вторник утром, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал, сказал г-н К. — сказал Богомас. Он обвинил в нападении украинских военных, но не нашел доказательств. Утверждение не может быть проверено независимо.