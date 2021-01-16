Палестинский лидер призывает к голосованию впервые за 15 лет на фоне надежд на устранение разногласий с США.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о планах провести парламентские и президентские выборы впервые почти за 15 лет, как и палестинцы. Она стремится восстановить свои отношения С избранным президентом Джо Байденом после разногласий с администрацией Трампа.

За последнее десятилетие палестинцы несколько раз пытались провести выборы, но каждой попытке препятствовали вызовы, в том числе Резкие шпагаты Между ФАТХом, который в основном контролирует палестинскую администрацию, управляющую Западным берегом, и ХАМАС, вооруженным палестинским движением, контролирующим Газу.

Тем не менее, указ, изданный в пятницу вечером 85-летним г-ном Аббасом, которому исполняется 16 лет из четырехлетнего периода, который он выиграл в 2005 году, был самым дальним палестинцами, которых удалось законно провести для проведения национальных выборов за полтора десятилетия.

Указом палестинского лидера выборы в законодательные органы назначены на 22 мая, а президентские – на 31 июля. Выборы в Палестинский национальный совет, представляющий палестинцев за рубежом, были назначены на 31 августа.

Это предложение является частью более широких усилий по преодолению внутренних разногласий внутри палестинского руководства. Проблема палестинского единства приобрела все большее значение для последователей ХАМАС и ФАТХ Соглашения Авраама при посредничестве АмерикиЭто стало свидетельством того, что с сентября прошлого года Израиль нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. На протяжении десятилетий палестинцы полагались на своих арабских союзников, чтобы остановить нормализацию отношений с Израилем, пока Израиль не примирится с ними.