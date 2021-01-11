Папа говорит, что женщины могут читать на мессе, но они все еще могут стать жрицами.

Рим (AFP) – Папа Франциск изменил церковный закон в понедельник, чтобы прямо разрешить женщинам делать больше вещей во время мессы, предоставив им доступ к самым священным местам на алтаре, но при этом подчеркнув, что они не могут быть священниками.

Франциск внес поправки в закон, чтобы формализовать и институционализировать то, что является обычным во многих частях мира: женщин могут назначать лекторами, читать Библию и работать на алтаре в качестве евхаристических служанок. Ранее эти роли формально были зарезервированы за мужчинами, хотя есть исключения.

Фрэнсис сказал, что изменения были в процессе повышения признания «драгоценного вклада» женщин в церковь, одновременно подтверждая, что все крещеные католики играют определенную роль в миссии церкви.

Но он также отметил, что при этом проводится различие между «священническими» службами, такими как священство и диаконисса, и служениями, открытыми для квалифицированных мирян. Ватикан поддерживает священство для мужчин.

Изменения происходят, поскольку Франциск по-прежнему находится под давлением, чтобы позволить женщинам стать дьяконами – священниками, которые выполняют многие из тех же функций, что и священники, такие как руководство свадьбами, крещениями и похоронами. В настоящее время служба предназначена для мужчин, хотя историки говорят, что в ранней церкви ее совершали женщины.

Франциск создал второй комитет экспертов, чтобы изучить, могут ли женщины быть дьяконами, после того как первый не смог достичь консенсуса.

Сторонники расширения диакониссы и включения женщин говорят, что это даст женщинам большую роль в служении и управлении церковью, а также поможет решить проблему нехватки священников в нескольких частях мира.

Противники говорят, что разрешение на это станет скользкой дорогой к рукоположению женщин в священники.

Феличе Загано, которая была членом Первого исследовательского комитета Папы, описала изменения как значимые, учитывая, что они представляют собой первый раз, когда Ватикан прямо и в соответствии с каноническим правом разрешил женщинам доступ к алтарю. Она сказала, что это был необходимый первый шаг перед любым формальным рассмотрением вопроса о женщине-дьяконисе.

«Это первое движение, позволяющее женщинам входить в кампус», – сказал Загано. «Это очень большое дело».

Она отметила, что епископы давно призывали к такому шагу, и сказала, что это открывает дверь для дальнейшего прогресса. «Вы можете быть рукоположены в дьяконы, только если назначены лектором или на полную ставку, – сказал Загано, профессор религии в Университете Хофстра.

Но Люсита Скаравиа, бывший редактор женского журнала Ватикана, назвала новые изменения «двойной ловушкой». Она сказала, что они довольны формализацией нынешней практики, в том числе Папской мессы, с уточнением, что диаконисса – это «рукоположенное» служение для мужчин.

«Это закрывает дверь для моего женского солнца», – сказала она в телефонном интервью, охарактеризовав изменение как «шаг назад» для женщин.