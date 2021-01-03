Пародия на итальянский Новый год в России

Сяо, Россия встречает год эпидемии событием 2020 года: именно поэтому пошла пародия на наш Новый год восьмидесятых.

В Россия Встреча 2020 года, года эпидемии коронавируса, пародией на итальянский Новый год Восьмидесятые. Это может показаться смешным, но это не так. Сяо, 2020! Шоу в эфире канала Первиз, в Первый канал Русский, вечер 30 декабря 2020 года. Дирижер Эван Арканд на самом деле решил спродюсировать специальный эпизод своей передачи полностью на нашем языке и стал неуловимым. Джованни Урганди. И все это с помощью многих российских гостей, которые на мероприятии стали итальянцами.

Сяо, 2020!: Русская пародия на итальянский Новый год

На мероприятии присутствовало множество фальшивых итальянских гостей, от Джорджо Гриди до Арнеллы Пуччи. Чтобы 53 минуты Все говорили по-итальянски и адаптировали на наш язык несколько популярных русских песен. В дальнейшем Место Рекламу транслировали на итальянском языке. Ужасная сатира, которая поразила публику и быстро стала вирусной в социальных сетях.

Оригинальное фото: https://pixabay.com/it/fuochi-d-artificio-razzo-574739/

Большая шутка? В некотором смысле да, но один Признание в любви Наша песня из нашей Италии и российское шоу всегда будут очень внимательно относиться к культуре открытия.

Почему итальянская пародия на русский Новый год?

Во введении Эван Арканд объяснил: “Добрый вечер, теплая публика, по традиции новогодний выпуск должен был выйти сегодня, но так как был 2020 год, мы решили не снимать его. В этом году мы не могли уехать за границу, к нам никто не мог приехать, мы на мгновение забыли, что мы так разделены, и поняли, что уместно вспомнить Мы большая планета. Что мы хотим увидеть в Новый год? Концертов Звезды итальянской эстрады. Итак, мы вернулись к нашим итальянским коллегам, и они разрешили нам сегодня транслировать итальянский новогодний концерт Xiao, 2020 на канале Первез!«.

Короче говоря, это большая дань нашей культуре, нашему миру развлечений и нашей музыке. Это не удивительно. Фактически, с годами некоторые из наших звезд нашли второй дом в России и странах Восточной Европы. Аль Бано и Ромина ай Богатый и бедный, Полностью проходит через Катнукно и Адриано Челентано.

Вот она Представитель Выставки:

Оригинальное фото: https://pixabay.com/it/fuochi-d-artificio-razzo-574739/