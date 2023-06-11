Партнер Балана по миру чудес, Arzest считается «новаторской разработкой» в Sonic Superstars.

Выступая сегодня перед Eurogamer на Summer Games Fest, вице-президент Sonic Team по разработке продуктов Такаши Иидзука разъяснил вопрос о ведущем разработчике недавно представленной Sonic Superstars: его возглавляет Arzest, японская студия, которая совсем недавно участвовала в разработке. фантазийных и беспокойных. Balan Wonderworld — возглавляется первоначальным создателем Соника, Наото Осимой.

«Это совершенно новая классическая игра про Соника в разработке, — сказал Иидзука-сан через переводчика, — и для того, чтобы воссоздать классический игровой процесс Соника, нам нужен был кто-то, кто понимает классическую серию Соника и понимает этот игровой формат, в для того, чтобы действительно хорошо работать в конечном продукте».

Итак, мы работаем вместе с Наото Осима-саном, который создал Sonic the Hedgehog и участвовал в создании и разработке игры Sonic 1. Мы работаем с Ooshima-san и его командой в Arzest, они возглавляют работают над названием, и они отлично справляются с созданием Sonic. Совершенно новая классика».

Вопрос о ведущем разработчике Superstars был важным вопросом для поклонников Соника с тех пор, как он был раскрыт во время презентации Summer Game Festival на прошлой неделе — уже было подтверждено, что Осима-сан работает в каком-то качестве, хотя в каком качестве было неясно, какой могло вызвать некоторое беспокойство из-за менее чем звездного приема Balan Wonderworld.

Скоро у нас будет гораздо больше нашего интервью с Иидзукой-саном о Sonic Superstars, в том числе его предложение о том, какая классическая игра Sonic, по его мнению, больше всего похожа (спойлеры: это заимствовано из нескольких разных игр), как команда пыталась сбалансировать классического Соника с более «современными» функциями, а также наши впечатления от быстрой игровой сессии с игрой — и ответ на важнейший вопрос, есть ли в ней Шэдоу. Обязательно поищите это в ближайшее время.