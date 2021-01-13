Первое крупное обновление Cyberpunk 2077 выйдет в ближайшие 10 дней.

После провального запуска Киберпанк 2077CD Projekt Red заявляет, что выпустит первое обновление в течение следующих 10 дней, с «большим и более значительным обновлением в следующие недели». В опубликованном сегодня видео соучредитель Марцин Ивински обратился к игрокам с запиской, в которой добавил, что он и создатели досок являются «лицами, принимающими окончательное решение» для неправильной версии игры. «Пожалуйста, не вините ни одну из наших команд в том, что произошло», – сказал Ивински.

В пятиминутном видео Ивинкси сказал, что «несмотря на хорошие отзывы на ПК, консольная версия Киберпанк 2077 Не соответствовал стандартам качества, которым мы хотели соответствовать. Вся команда руководителей и я глубоко сожалею об этом ». Ивэньси продолжил, указав на явный масштаб игры и серьезно недооценивая объем работы разработчика, который потребуется, чтобы привести видение в соответствие с реальностью.« Мы действительно думали, что будем удовлетворены в последние дни », – сказал он.

На своем сайте CD Projekt Red изложила проблемы в своем FAQ. В ответ на разрыв в качестве между версией игры для ПК и консолями более старого поколения разработчик сказал, что это усложнило нам работу, поскольку сначала захотелось сделать игру эпической на компьютерах, а затем настроить ее на консолях, особенно старые гены. Вот и все. Наше основное предположение. Вначале все не казалось таким сложным, хотя мы знали о недостатке оборудования, но в конце концов время показало, что мы недооценили важность задачи ».

В дальнейшем CD Projekt Red заявляет, что «стремится исправлять ошибки и сбои и будет продолжать работать и улучшать игру с помощью будущих обновлений, чтобы вы получали удовольствие от игры независимо от платформы». Эта работа явно повлияет на бесплатный загружаемый контент игры, и его также планируется выпустить в этом году. «Мы решили, что нашим приоритетом является работа над наиболее важными исправлениями и обновлениями. После этого мы будем выпускать бесплатный контент DLC – в ближайшие месяцы мы расскажем об этом больше.

В декабре, вскоре после выхода игры, Sony Вытащил Киберпанк В PlayStation Store я начал предлагать возмещение. Мы работаем над исправлениями и обновлениями, и мы работаем с Sony, чтобы это произошло. Киберпанк 2077 Как можно скорее возвращайтесь в PlayStation Store », – написала CD Projekt Red.

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