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Первое обнаружение хлороводорода на Марсе | Новости

12 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Газообразный хлористый водород был впервые обнаружен в атмосфере Марса Европейским космическим агентством (Esa) ExoMars Trace Gas Orbiter и российской космической компанией Роскосмос. ‘Это Первое обнаружение газообразного галогена В атмосфере Марса он представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять.

Открытие соляной кислоты на поверхности Марса стало результатом пыльной бури, которая снова обрушилась на планету в 2018 году. Хлорсодержащие газы иногда указывают на вулканическую активность, но соляная кислота была обнаружена одновременно в северном и южном полушариях Марса. время, и никаких газов обнаружено не было. Другой вулканический. Таким образом, газ, по-видимому, связан с совершенно новым взаимодействием поверхности с атмосферой, вызванным пылевыми сезонами на Марсе.

Подобно тому, что находится здесь, на Земле, похоже, что в марсианской среде хлорид натрия – испаряющиеся остатки океана, внедренные в пыльную поверхность Марса – кажется, поднимается в атмосферу планеты с ветром. По заявлению ESA, обнаруженная соляная кислота на удивление быстро исчезла в конце пыльного сезона 2018 года, и есть признаки того, что она может вернуться снова в следующем году.

Водяной пар необходим для выделения хлора, а побочный продукт воды – водород – необходим для образования хлористого водорода. И Олсен объяснил, что вода имеет решающее значение в этой химии. «Мы также видим связь с пылью: мы видим больше хлористого водорода, когда возрастает активность пыли, процесс, связанный с сезонным нагревом Южного полушария». Агентство предположило, что в ходе дальнейших реакций пыль, богатая соляной кислотой или хлором, может вернуться на поверхность, возможно, в форме перхлората.

Команда ExoMars пришла к выводу, что «независимо от происхождения соляной кислоты, маловероятно, что процессы, ответственные за ее производство и разрушение, не повлияют на остальную химию марсианской атмосферы». Наше открытие предполагает, что фотохимия Марса должна быть пересмотрена с учетом взаимодействия с атмосферной пылью или поверхностными газами.

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Одна из целей исследования Марса – идентифицировать атмосферные газы, указывающие на биологическую или геологическую активность, чтобы определить, способна ли планета вместить жизнь. Другая цель – выяснить, сколько воды присутствует на Марсе, чтобы оценить его обитаемость.

ExoMars обнаружил не только соляную кислоту в атмосфере Марса, но и три случая, которые ускорили потерю воды из атмосферы, включая глобальную пыльную бурю 2018 года, а также короткий, но мощный региональный шторм в январе 2019 года и выбросы воды из Антарктида. Ледяная шапка в летние месяцы связана с сезонными изменениями. В частности, ЕКА сослалось на шлейф поднимающегося водяного пара, который был обнаружен летом в Южном полушарии, который, вероятно, будет перекачивать воду в верхние слои атмосферы на сезонной и ежегодной основе.

Неудивительно, что на Марсе присутствует соляная кислота, учитывая присутствие другого соединения хлора – перхлората. Он был обнаружен на Марсе в 2008 году..

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