Первое обнаружение хлороводорода на Марсе | Новости

Газообразный хлористый водород был впервые обнаружен в атмосфере Марса Европейским космическим агентством (Esa) ExoMars Trace Gas Orbiter и российской космической компанией Роскосмос. ‘Это Первое обнаружение газообразного галогена В атмосфере Марса он представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять. Кевин Олсен От Оксфордского университета, одного из ведущих ученых проекта.

Открытие соляной кислоты на поверхности Марса стало результатом пыльной бури, которая снова обрушилась на планету в 2018 году. Хлорсодержащие газы иногда указывают на вулканическую активность, но соляная кислота была обнаружена одновременно в северном и южном полушариях Марса. время, и никаких газов обнаружено не было. Другой вулканический. Таким образом, газ, по-видимому, связан с совершенно новым взаимодействием поверхности с атмосферой, вызванным пылевыми сезонами на Марсе.

Подобно тому, что находится здесь, на Земле, похоже, что в марсианской среде хлорид натрия – испаряющиеся остатки океана, внедренные в пыльную поверхность Марса – кажется, поднимается в атмосферу планеты с ветром. По заявлению ESA, обнаруженная соляная кислота на удивление быстро исчезла в конце пыльного сезона 2018 года, и есть признаки того, что она может вернуться снова в следующем году.

Водяной пар необходим для выделения хлора, а побочный продукт воды – водород – необходим для образования хлористого водорода. И Олсен объяснил, что вода имеет решающее значение в этой химии. «Мы также видим связь с пылью: мы видим больше хлористого водорода, когда возрастает активность пыли, процесс, связанный с сезонным нагревом Южного полушария». Агентство предположило, что в ходе дальнейших реакций пыль, богатая соляной кислотой или хлором, может вернуться на поверхность, возможно, в форме перхлората.

Команда ExoMars пришла к выводу, что «независимо от происхождения соляной кислоты, маловероятно, что процессы, ответственные за ее производство и разрушение, не повлияют на остальную химию марсианской атмосферы». Наше открытие предполагает, что фотохимия Марса должна быть пересмотрена с учетом взаимодействия с атмосферной пылью или поверхностными газами.

Одна из целей исследования Марса – идентифицировать атмосферные газы, указывающие на биологическую или геологическую активность, чтобы определить, способна ли планета вместить жизнь. Другая цель – выяснить, сколько воды присутствует на Марсе, чтобы оценить его обитаемость.

ExoMars обнаружил не только соляную кислоту в атмосфере Марса, но и три случая, которые ускорили потерю воды из атмосферы, включая глобальную пыльную бурю 2018 года, а также короткий, но мощный региональный шторм в январе 2019 года и выбросы воды из Антарктида. Ледяная шапка в летние месяцы связана с сезонными изменениями. В частности, ЕКА сослалось на шлейф поднимающегося водяного пара, который был обнаружен летом в Южном полушарии, который, вероятно, будет перекачивать воду в верхние слои атмосферы на сезонной и ежегодной основе.

Неудивительно, что на Марсе присутствует соляная кислота, учитывая присутствие другого соединения хлора – перхлората. Он был обнаружен на Марсе в 2008 году..