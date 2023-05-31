Первоначальный Chromecast заканчивается после десятилетия службы — Ars Technica

Теперь успокойся, маленький Chromecast. Компания Google объявила, что срок службы десятилетнего Chromecast 1 подходит к концу. Сообщение в Google Chromecast Страница поддержки прошивки (Впервые заметил 9to5Google) объявил об окончании поддержки, заявив: «Поддержка Chromecast (1-го поколения) прекращена, что означает, что эти устройства больше не получают обновления программного обеспечения или безопасности, и Google не оказывает для них техническую поддержку. Пользователи могут заметить снижение производительности. » Chromecast первого поколения был выпущен в 2013 году по цене 35 долларов.

Оригинальный Chromecast имел огромный успех и был распродан. 10 миллионов единиц только в 2014 году. В течение многих лет это устройство упоминалось в отчетах Google о доходах как кульминация усилий компании в области аппаратного обеспечения и, по сути, было первым успешным устройством компании. Chromecast упростил трансляцию интернет-видео на телевизор в то время, когда это было очень сложно.

Google на самом деле больше не производит Chromecast — или, по крайней мере, не производит продукты, использующие оригинальный стек технологий Chromecast. Оригинальный Chromecast 2013 года, версия второго поколения 2015 года, Chromecast Ultra 2016 года и версии третьего поколения 2018 года — все это очень простые устройства для потоковой передачи. Они работают под управлением Cast OS, очень легкой операционной системы. сшиты вместе Из частей Chrome OS и Android. У них нет интерфейса по умолчанию, они не могут запускать приложения и не имеют собственного механизма управления. Старые Chromecast существуют только как медиаприемники для кнопки трансляции в различных приложениях, таких как YouTube. Вы нажимаете кнопку трансляции в приложении, выбираете телевизор, включается экран, и вы начинаете воспроизводить мультимедиа. Вот и все.

В 2020 году Google выпустила «Chromecast с Google TV», продукт, который поддерживает бренд Chromecast, но отходит от идеи простого потокового устройства. Новые «Chromecasts» по-прежнему могут быть медиа-ресиверами, но теперь они представляют собой значительно более совершенные коробки Android TV. Они работают под управлением полной операционной системы Android, имеют собственный интерфейс и поставляются с физическим пультом дистанционного управления для навигации по пользовательскому интерфейсу. Вы можете войти в систему, запустить Play Store, загрузить обновления и установить приложения. Новые устройства Chromecast — это просто приставки в форм-факторе донгла.

Концентратор Chromecast для Android TV означает, что никакие существующие продукты не используют ОС Cast. Фактически, Google работал над удалением неподходящей ОС из всех своих продуктов Google, а другой продукт Cast OS, Google Nest Hub, переключился на Fuchsia. Единственная работа над ОС в настоящее время — это поддержка старых Chromecast, последним из которых является Chromecast 3-го поколения пятилетней давности. Информации о том, сколько времени осталось от других устройств Cast OS, нет.