Первый российский дрон-спасатель прошел испытания в Арктике

Москва, 10 ноября. Первый в России беспилотный летательный аппарат-спасатель Seadrone ME прошел испытания в Арктике в Карском море, сообщили ТАСС в пресс-службе «Семки С Воздуха» в среду.

«В рамках программы полета дрон выполнил серию полетов с взлетом и посадкой на водные поверхности в полуавтоматическом и автоматическом режимах, приземляясь на воду для спасения человека (использовалась кукла с маячком. для позиционирования). Также был протестирован вариант сброса спасательного жилета на утопающего. Воздушное оборудование с громкоговорителем и прожектором. Пробы воды также отбирались с помощью весов для ванны ».

Он добавил, что эксперименты проводились совместно с «Газпром недра», дочерней компанией российского энергетического гиганта «Газпром», которая в течение сезона бурения ведет бурение двух скважин в Карском море.

Эксперименты спасательного дрона Seadrone ME были направлены на проверку его работоспособности в условиях воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, таких как скорость ветра не более 8 м / с с порывами 15 м / с и температура воздуха По данным пресс-службы, от 5 до 0 ° C, влажности от 80% до 100% и морского волнения в среднем от 1 до 2 метров.

Беспилотный летательный аппарат Seadrone ME предназначен для работы в северных широтах, что позволяет использовать его в коммерческих целях в Арктике, в частности, в открытом море и в условиях соляного тумана.