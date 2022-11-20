Переговоры ООН по климату заканчиваются соглашением о возмещении ущерба бедным странам

В то же время повышение глобальной температуры усилило смертоносные наводнения в таких местах, как Пакистан и Нигерия, а также рекордно высокие температуры в Европе и Азии. На Африканском Роге третий год сильной засухи поставил миллионы людей на грань голодной смерти.

В последние две недели основное внимание уделялось жертвам и разрушениям.

Развивающиеся страны — в основном из Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и южной части Тихого океана — первыми боролись за то, чтобы включить дебаты о Фонде убытков и ущерба в официальную повестку дня двухнедельного саммита. А затем они безжалостно вели свою лоббистскую кампанию, утверждая, что это вопрос справедливости, и указывая на то, что они мало что сделали для того, чтобы способствовать кризису, который угрожал самому их существованию. Они дали понять, что саммит на африканском континенте, который завершился без учета потерь и ущерба, будет расценен как моральный провал.

Когда саммит подходил к концу, ЕС согласился с идеей Фонда убытков и ущерба, хотя и настаивал на том, что любая помощь должна быть направлена ​​в первую очередь на наиболее уязвимые страны, и эта помощь может включать различные варианты, такие как новые программы страхования, а также прямые выплаты.

Это оставило Соединенные Штаты, которые Выброс большего количества парниковых газов в атмосферу чем любая страна в истории, как последний великий оплот. К субботе, когда переговоры затянулись, официальные лица США заявили, что примут Фонд возмещения убытков и убытков, выйдя из тупика.

Однако остаются значительные препятствия.

Нет никакой гарантии, что богатые страны будут вносить деньги в фонд. Десять лет назад Соединенные Штаты, Европейский союз и другие богатые люди обязались к 2020 году ежегодно мобилизовывать 100 миллиардов долларов на климатическое финансирование, чтобы помочь бедным странам перейти на чистую энергию и адаптироваться к будущим климатическим рискам с помощью таких мер, как строительство морских дамб. что они все еще не хватает десятки миллиардов долларов ежегодно.

И пока американские дипломаты утвердили фонд, деньги должны быть выделены Конгрессом. В прошлом году администрация Байдена запросила 2,5 миллиарда долларов на климатическое финансирование, но получила только 1 миллиард долларов, и это было тогда, когда демократы контролировали обе палаты. В связи с тем, что в январе республиканцы готовы прийти к власти в Палате представителей, перспективы одобрения Конгрессом совершенно нового фонда для возмещения убытков и убытков выглядят мрачными.

«Направлять деньги налогоплательщиков в зеленый фонд, спонсируемый ООН, совершенно неправильно», — заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. Администрация Байдена должна сосредоточиться на сокращении расходов дома, а не на отправке денег в ООН для новых климатических соглашений. Инновации, а не компенсации, являются ключом к борьбе с изменением климата».