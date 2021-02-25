Перезагрузка «Сумеречной зоны» не возвращается для Paramount + Season 3 – Deadline

Второй сезон перезагрузки зона сумерек Представлено на ваше одобрение, если позаимствовать культовую фразу создателя оригинальной научной фантастики Рода Серлинга. Очевидно, не было достаточного одобрения, поскольку источники заверили Deadline, что CBS All Access не будет продолжать работу на Paramount + в течение третьего сезона.

Финал сериала был объявлен в среду, когда зона сумерек Не включен в строку CBS All Access, установленную для продолжения обслуживания при переключении на Paramount +.

Джули Макнамара, исполнительный вице-президент и руководитель отдела программирования Paramount +, похвалила сеть за прощание с сетью. “ Джордан Белл, Саймон Кинберг и вся производственная команда действительно переосмыслили зона сумерек Для современной эпохи. Они одобрили классическое наследие сериала – социально-сознательное повествование историй и побудили сегодняшних зрителей исследовать все новые аспекты, заставляющие задуматься, и темы, которые, как мы надеемся, будут находить отклик у аудитории на долгие годы ».

Связанная история Эдгар Райт – режиссер Стивена Кинга «Бегущий человек» в Paramount Pictures; Производство жанровых фильмов Саймона Кинберга

Карточка для отмены / продления: телешоу с истекшим сроком действия или продолжающиеся в сезоне 2020-2021 гг.

Сезон 2 из 10 серий антологии, переосмысленной Джорданом Беллом и Саймоном Кинбергом, Джейд в роли Кайли Банбери, Скай Феррейра, Сэвидж Грейс, Дэвид Кромхольц, Томас Леннон, Натали Мартинес, Гретхен Малл, Пола Ньюсом, Путешествие Смоллетт и Димон Уэйанс Младший на борту самолета. Видимо, этого было недостаточно.

Названия второго сезона включали в себя актеров и эпизоды в произвольном порядке, а именно:

Эпизод: «8»

Чемпионат (объявлено ранее) Джоэл Макхейл)социальная коммуникацияИ Звездная девушка(И Брэндон Джей Макларен)Не реальныйИ Graceland)

По сценарию Гленна Моргана

От режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Эпизод: “Городок”

Чемпионат Дэймона Уэйанса младшего (Счастливого конца, будем полицейскимиДэвид Кромгольц (Сатана, Эйфель), Натали Мартинес (ВоспоминанияИ Я земля), И Паула Ньюсом (БарриИ Chicago Med)

По сценарию Стивена Барнса и Тананариве Дио

От режиссера Алонсо Альвареса Бариды

Эпизод: «Попробуй, попробуй»

Чемпионат Топпер Грейс (Blackclansman, Черное зеркало(И Кайли Банбери)Когда они видят нас, стадион)

По сценарию Алекса Роббинса

От режиссера Джейн Макгоуэн

Эпизод: «Тебе тоже может понравиться»

Чемпионат Гретхен Молл (Boardwalk Empire, Манчестер по морю(И Грета Ли)Русская кукла, высокое обслуживание)

Автор сценария и постановщик Осгуд Перкинс

Эпизод: «Овация»

Чемпионат Journey Smollett (Хищная птица, страна Лавкрафта), Тони Ньюсом (Космическая мощь, подвалыСкай ФеррараМалыш-водитель, Твин Пикс), Пол Ф. Томпкинс (Конь Боджек для Comedy Bang! Взрыв!(И Томас Леннон)Рено 911! Ночь в музее Франшиза)

По сценарию Эмили Чанг и Сары Амини

От режиссера Анны Лили Амирпур

Эпизод: «Пора сделать паузу»

Чемпионат Морены Баккарин (тотализатор, где делаются ставки на смерть знаменитостей Франчайзинг, РодинаКоулман ДомингоЕсли Белл-стрит может говорить, бойтесь Ходячих мертвецов(И Тони Хилл)Вейп, История игрушек 4)

По сценарию Джордана Пила

От режиссера Дж. Д. Дилларда

Эпизод: “Кто ты”

Итан Эмбри (Г.Пот, Фрэнки, Слепое пятно(Даниэль Сунгата)GracelandИ Спаси меня(И Билли Портер)указывает наИ как босс)

По сценарию Уэйна Розенфельда

От режиссера Питера Атенсио

Эпизод: “Человеческое лицо”

В главной роли Джина Эльфман (Страх ходячих мертвецов, Дхарма и ГрегКрис Мелони (Сказка служанки, 42), И Таффи Геффенсон (С глазу на глазИ Достаточно сказано)

По сценарию Алекса Роббинса

От режиссера Кристины Чо

Эпизод: «Среди безжалостных»

Представляем Эбби Херн и Софию Месси

По сценарию Хизер Энн Кэмпбелл

От режиссера Брайбэри Бу

Эпизод: «Встреча посередине»

Джимми Симпсон в главной роли (Мир Дикого Запада, Черное зеркало: USS Calister(И Джиллиан Джейкобс)Общество и любовь)

По сценарию Эмили Чанг и Сары Амини

От режиссера Матиаса Херндела

Доминик Паттен и Дино Рамос внесли свой вклад в этот отчет