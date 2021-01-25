Персонажи Nintendo играют главную роль в игре Awesome Godzilla vs. Kong Mash-Up

Шум слишком громкий Годзилла против Конга После выхода первого трейлера к фильму, И поклонник Nintendo воспользовался возможностью заново представить предстоящий бой с парой персонажей компании. Художник @ TinaFate1 поделился в Твиттере удивительным матчем между двумя разными динозаврами и обезьянами: Баузером и Донки Конгом! Персонажи, кажется, хорошо ладят с монстрами, хотя похоже, что их борьба приведет к чуть меньшему ущербу, чем битва между Конгом и Годзиллой. Это потому, что фоном для этого гигантского конфликта является не город, а стадия Battlefield франшизы Super Smash Bros.

Изображение из встроенного @ TinaFate1 можно найти ниже.

Новый фильм “Годзилла против Конга” выглядит отвратительно pic.twitter.com/JrJNovpdZ1 – Тунец (@ TinaFate1) 24 января 2021 г.

Решение использовать Донки Конга в этой роли очень уместно, учитывая историю между двумя персонажами. Фильмы о Кинг-Конге оказали огромное влияние на развитие оригинала Сигеру Миямото. Осел Конг Аркадная игра. Игра имела большой успех, что привело к тому, что MCA Universal подала в суд на Nintendo в 1984 году. Тем не менее, Nintendo смогла доказать, что персонаж Кинг-Конга действительно находился в открытом доступе, и в результате компания выиграла судебный процесс.

С тех пор Донки Конг немного отклонился от своих корней, вдохновленных Кинг-Конгом, оставаясь при этом одним из величайших персонажей Nintendo. Хотя он начинал как главный соперник Марио, персонаж в конечном итоге стал полноценным героем, сыграв главную роль в чрезвычайно популярном сериале Donkey Kong Country. Конечно, с выпуском Баузер взял на себя роль главного врага Марио. Super Mario Bros. В 1985 году. По иронии судьбы, в следующей роли Баузера персонаж вырастет до размеров Кайдзю. Super Mario 3D World + Fury Bowser. В этой игре Игроки Вы сможете принять участие в масштабной битве между Баузером и гигантской версией Марио. К сожалению, сайта Donkey Kong нет!

С участием Годзилла против Конга Выпуск фильма запланирован на несколько месяцев, поэтому нетрудно представить, что фильм вдохновит на создание множества дополнительных работ, подобных тому, что сделал @ TinaFate1!

Вы с нетерпением ждете Годзилла против Конга? Что вы думаете о работе @ TinaFate1? Дайте нам знать в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Twitter по адресу Вставить твит Говорить обо всех играх!