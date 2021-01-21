Питер Мур, AL Любители татуировок А бывший генеральный директор Sega, Microsoft и Electronic Arts встречается с представителями игровой индустрии. Мур объявил в среду в Twitter Он присоединился к производителю двигателей Unity Technologies, чтобы возглавить подразделение спортивных и развлекательных программ в качестве старшего вице-президента и генерального директора.

66-летний Мур провел последние четыре года на работе, о которой мечтает спортивный фанатик: Генеральный директор футбольного клуба ЛиверпульЕго любимая команда с юных лет. За это время «красные» выиграли Премьер-лигу в сезоне 2019-20, это их первый чемпионский титул за 30 лет. Клуб также завоевал титул Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году (а после этого – Суперкубок), а также клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году.

Это были едва ли не самые большие новости дня, но я рад сообщить, что присоединился к невероятно талантливой команде. Вставить твит Старший вице-президент и генеральный менеджер по спортивным и развлекательным мероприятиям. Мы очень рады встретиться со многими друзьями из отрасли, пока работаем над некоторыми действительно интересными вещами. Еще больше … – Питер Мур (@PeterMooreLFC) 20 января 2021 г.

До этого Мур десять лет проработал руководителем в Electronic Arts (со временем в качестве начальника отдела операций и президента EA Sports). Присоединившись к Unity, Мур познакомится с Джоном Риччителло, который привел Мура в EA в 2007 году, когда он был ее генеральным директором. Riccitiello в настоящее время является генеральным директором Unity.

Стильный и известный давним поклонникам видеоигр, Мура также помнят как президента Sega of America во время запуска Dreamcast в 1999 году (и Менее счастливПарень, которому пришлось объявить о внезапной кончине консоли).

Затем присоединяйтесь к подразделению Microsoft Xbox, известному своей гарантией. Halo 29 ноября 2004 г. Запуск свидания с татуировкой на правой руке.

Хотя Мур по-прежнему робко отвечает на вопросы, связанные с чернилами, его дальнейшее существование, тем не менее, сомнительно.