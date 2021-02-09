Радуйтесь – натуральный

Предпринимательство ЕС по поводу того, могут ли они вакцинировать Россию, чтобы выйти из кризиса с правительством. Самое замечательное в российской вакцине то, что она очень универсальна. Вы можете вставить иглу, или они могут воткнуть ее в нижнее белье или размазать по входной двери.

Дошла до личности. После нескольких недель интенсивных уколов самая старая, самая слабая, самая слабая, худшая, самая плохая, самая плохая часть нашего населения теперь имеет свою первую вакцину Govt-19. Нана? Кажется, я его часть. Получил удар в субботу, спасибо.

Я не буду описывать процесс вакцинации, потому что он совершенно неконтролируемый и похож на очередь в Tesco. Но есть почти духовный элемент, который не может охватить сколько-нибудь заметное телевизионное освещение.

Тремор (безудержный) входит в дверь игрового зала. Облегченные (Япт) уходят с фонтаном на ступенях у других ворот, а недавно зажженные овцы выходят на пышный луг среди солнечных холмов. Наслаждайтесь, потому что это может быть первым шагом к повседневной жизни, вечеринкам, праздникам и ужинам в пабе без пластиковых ширм. (Обратите внимание на слово «май»).

По счастливой случайности Дро мне в Оксфорде сделали астрогенную вакцину, сделанную из организма, полученного от шимпанзе. Я пишу эту статью с верхушки дерева, ем манго и бросаю свой навоз в прохожих. Побочных эффектов пока нет.

Вот странная вещь. Миссис Роудс родилась через год после меня, но в очереди на инъекции она отставала от меня на два часа. Хотите быть заговорщиком? Конечно, согласно теоретикам заговора, приняв вакцину, я продал свою душу с ее секретными микрочипами-трекерами, и теперь Билл Гейтс точно знает, где я. Но я твердо верю, что он всегда так делал. READ Алексей Навальный Путин борется за свободу слова в России: NPR

А пока вот теория сюжета, которую я разработал. Правительство хочет отменить или радикально изменить закон о правах человека. Таким образом, наследие флористики может фактически использовать его как наглядный пример того, как этот закон может нанести ущерб правам человека невинного большинства. Вы можете создать такой пример, используя отели для изоляции и наблюдая, как адвокаты по гражданским правам продолжают сносить дела и выселять своих клиентов, как я предлагал во вчерашней колонке. Если великая британская общественность увидит закон о правах человека, дни закона будут сочтены, и вирусоносители будут свободно перемещаться и подвергать опасности остальных. Что ж, это всего лишь теория.