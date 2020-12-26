Планирование рождественских мероприятий – Ravenna24ore.it

Развлечения, выставки, театральные представления и другие мероприятия, чтобы почувствовать себя объединенными в рождественских традициях под полной защитой. Назначения с 5 декабря по 6 января.
Декабрь – месяц, когда Рождество дарит нам больше всего на свете любви, радости, подарков, праздников на работе, досуга с друзьями и родственниками.
В этом году будет другой декабрь, не всеобъемлющий, но по выходным “Quattro Passy Per Russee” он будет ярким, гостеприимным, близким и коллективным, так что приходите и надейтесь, что этот визит с радостью пойдет с нами на другое Рождество, и родится лучший мир, У каждого есть стремление сделать его лучше.
Календарь встреч, сделанный муниципалитетом в сотрудничестве с местными ассоциациями, Начиная с субботы, 5 декабря, Кульминацией станут путешествия и масштабные мероприятия в исторических центрах, таких как поезд Освальдо, с участием музыки и анимации Гран Контаго Бартоли, клоунов и комиков, а также концерты на стороне Clarici Vagantes. Рождественские огни на площади донте у евангелиста The Voice of Joy.
Во второй половине дня художественное пространство будет отведено для открытия выставок, которые пройдут в X-Cisa (совместная выставка, составленная Ортезом под названием Legemi) в Альпах и Sala la Gaza (произведения), частная выставка Марии Серата Коста).
Наконец, будут обычные мероприятия календаря, а именно, зажжение рождественской елки в деревнях, рождественский концерт Banda Citte de Rossi, стихи и песни Джубилата Тео, факельное шествие за мир и традиционные театральные семьи «ждут Пебана».
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Суббота, 5 декабря – среда, 6 января
- Бывшая церковь в Альбице, Пьяцца Фарини
Ссылки: Арт-совместное создание Artez
- Касса, Корсо Фарини
Пьесы – Сольное выступление Марии Коррата Касто с Клаудио Дюмини и Бруно Ретини
- Небольшой магазин на улице Гарибальди
Выставка керамического искусства: Анна Мария Боги и Адриано Фава
Суббота, 5 декабря
15.30 Улицы Исторического центра
Маленький поезд Освальдо
15.30 Piazza Farini
Клоун и веселье на стороне Кларис Вагантес
Подпортики: продвигаются местными ассоциациями.
16.00 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici.
Музыка и развлечения с Gran Contagiro Bartoli
16.30 Бывшая церковь в Альбице, Пьяцца Фарини
Ссылки: Арт-совместное создание Artez
Церемония открытия выставки
16.45 Касса, Корсо Фарини
Фрагменты: Персональная выставка Марии Кораты Касто Ортез
Церемония открытия выставки
17.00 Пьяцца Донте
Зажигание дерева с певцом Евангелия – это голоса радости
Воскресенье, 6 декабря
15.30 Улицы Исторического центра
Маленький поезд Освальдо
15.30 Piazza Farini
Марионетки Федерики
16.30 и 17.30 через Macbelli
Клоунское мастерство и веселье с Mad Elf
17.00 Пьяцца Донте
Рождество с Banda Citte de Russi
Вторник, 8 декабря
Россияне
16.00 Пьяцца Донте
Измерения под деревом с Le Faville
17.00 Пьяцца Донте
Музыка с Бандой Ситте де Русси
Площадь Сан-Банкрацио Сули
16.30 Куклы с картинной галереей
17.00 Зажигание дерева
Я восхищаюсь Пьяцца Нулло Балтини
16.30 Паж Кларис Вагантес
17.30 Зажигание дерева
Четверг, 10 декабря
20:30 Церковь слуг, через Триест
Юпитер Тео XXIª Издание. Тайна Рождества, слова и намеки на мир
Культурная ассоциация Этторе Масони
Пятница, 11 декабря
16.00 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici.
Музыка и анимация с джаз-квартетом Святого Клауса
Суббота, 12 декабря
Россияне
16.00 и 17.00 Пьяцца Фарини
Клоун Пинкмари
16.45 и 5.45 через Macbelli
Доктор Стоук Аналоговые эксперименты по уличной физике
Кодо
piazza Nullo Baldini
16.00 с чтением под елкой
16.45 Куклы Федерики
Воскресенье, 13 декабря
15.30 Piazza Farini
Шоу клоунов с Аттоком
16.00 Пьяцца Донте
Рождество с группой Russey City Band
17:00 через Маккабелли
Детро Лунадико в Духе огня
Суббота, 19 декабря
Россияне
15.30 Улицы Исторического центра
Маленький поезд Освальдо
15.30 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici
Музыка с ретромаркированной полосой
16.00 Пьяцца Фарини
Марионетки с Домом Искусств
Поджелудочная железа чан
Площадь Салли
Чтения с Ле Фавилем под елкой до 16.00
16.30 Паж Кларис Вагантес
Воскресенье, 20 декабря
15.30 Улицы Исторического центра
Маленький поезд Освальдо
16.00 через Маккабелли
Похищение кукол принцем Детро-дель-Драго Чарльзом
16.30 Пьяцца Фарини
Музыка с Contrada Lamiron
17:00 через Маккабелли
Тарлатан из московских марионеток Детро дель Драко
Воскресенье, 27 декабря
17:30 Церковь Слуг, через Трисдей
Музыка с отзывчивым ансамблем концертино
Пятница, 1 января
17.00 Пьяцца Фарини
Факельное шествие за мир
Суббота, 2 января
16.00 через Маккабелли
Развлекательное шоу Pertodistrada
Воскресенье, 3 января
16:00 и 17:00 через Macbelli
Ла Пепана приходит к куклам Детро дель Аглио
Вторник, 5 января
18.00 и 20.00 Муниципальный театр по улице Каур 10
В ожидании Пебана с шоу Nanroci: цирковое комедийное шоу
Муниципальная администрация внесет необходимые изменения и любые изменения в этот план в соответствии с нормативными требованиями, касающимися чрезвычайной ситуации правительства 19.
Быть постоянно обновленным Приглашаем вас посетить официальный сайт www.comune.russi.ra.it или официальную страницу мэрии России в Facebook.
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.
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