Планирование рождественских мероприятий – Ravenna24ore.it

Развлечения, выставки, театральные представления и другие мероприятия, чтобы почувствовать себя объединенными в рождественских традициях под полной защитой. Назначения с 5 декабря по 6 января.

Декабрь – месяц, когда Рождество дарит нам больше всего на свете любви, радости, подарков, праздников на работе, досуга с друзьями и родственниками.

В этом году будет другой декабрь, не всеобъемлющий, но по выходным “Quattro Passy Per Russee” он будет ярким, гостеприимным, близким и коллективным, так что приходите и надейтесь, что этот визит с радостью пойдет с нами на другое Рождество, и родится лучший мир, У каждого есть стремление сделать его лучше.

Календарь встреч, сделанный муниципалитетом в сотрудничестве с местными ассоциациями, Начиная с субботы, 5 декабря, Кульминацией станут путешествия и масштабные мероприятия в исторических центрах, таких как поезд Освальдо, с участием музыки и анимации Гран Контаго Бартоли, клоунов и комиков, а также концерты на стороне Clarici Vagantes. Рождественские огни на площади донте у евангелиста The Voice of Joy.

Во второй половине дня художественное пространство будет отведено для открытия выставок, которые пройдут в X-Cisa (совместная выставка, составленная Ортезом под названием Legemi) в Альпах и Sala la Gaza (произведения), частная выставка Марии Серата Коста).

Наконец, будут обычные мероприятия календаря, а именно, зажжение рождественской елки в деревнях, рождественский концерт Banda Citte de Rossi, стихи и песни Джубилата Тео, факельное шествие за мир и традиционные театральные семьи «ждут Пебана».

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Суббота, 5 декабря – среда, 6 января

Бывшая церковь в Альбице, Пьяцца Фарини

Ссылки: Арт-совместное создание Artez

Ссылки: Арт-совместное создание Artez Касса, Корсо Фарини

Пьесы – Сольное выступление Марии Коррата Касто с Клаудио Дюмини и Бруно Ретини

Пьесы – Сольное выступление Марии Коррата Касто с Клаудио Дюмини и Бруно Ретини Небольшой магазин на улице Гарибальди

Выставка керамического искусства: Анна Мария Боги и Адриано Фава

Суббота, 5 декабря

15.30 Улицы Исторического центра

Маленький поезд Освальдо

15.30 Piazza Farini

Клоун и веселье на стороне Кларис Вагантес

Подпортики: продвигаются местными ассоциациями.

16.00 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici.

Музыка и развлечения с Gran Contagiro Bartoli

16.30 Бывшая церковь в Альбице, Пьяцца Фарини

Ссылки: Арт-совместное создание Artez

Церемония открытия выставки

16.45 Касса, Корсо Фарини

Фрагменты: Персональная выставка Марии Кораты Касто Ортез

Церемония открытия выставки

17.00 Пьяцца Донте

Зажигание дерева с певцом Евангелия – это голоса радости

Воскресенье, 6 декабря

15.30 Улицы Исторического центра

Маленький поезд Освальдо

15.30 Piazza Farini

Марионетки Федерики

16.30 и 17.30 через Macbelli

Клоунское мастерство и веселье с Mad Elf

17.00 Пьяцца Донте

Рождество с Banda Citte de Russi

Вторник, 8 декабря

Россияне

16.00 Пьяцца Донте

Измерения под деревом с Le Faville

17.00 Пьяцца Донте

Музыка с Бандой Ситте де Русси

Площадь Сан-Банкрацио Сули

16.30 Куклы с картинной галереей

17.00 Зажигание дерева

Я восхищаюсь Пьяцца Нулло Балтини

16.30 Паж Кларис Вагантес

17.30 Зажигание дерева

Четверг, 10 декабря

20:30 Церковь слуг, через Триест

Юпитер Тео XXIª Издание. Тайна Рождества, слова и намеки на мир

Культурная ассоциация Этторе Масони

Пятница, 11 декабря

16.00 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici.

Музыка и анимация с джаз-квартетом Святого Клауса

Суббота, 12 декабря

Россияне

16.00 и 17.00 Пьяцца Фарини

Клоун Пинкмари

16.45 и 5.45 через Macbelli

Доктор Стоук Аналоговые эксперименты по уличной физике

Кодо

piazza Nullo Baldini

16.00 с чтением под елкой

16.45 Куклы Федерики

Воскресенье, 13 декабря

15.30 Piazza Farini

Шоу клоунов с Аттоком

16.00 Пьяцца Донте

Рождество с группой Russey City Band

17:00 через Маккабелли

Детро Лунадико в Духе огня

Суббота, 19 декабря

Россияне

15.30 Улицы Исторического центра

Маленький поезд Освальдо

15.30 Улицы Исторического центра и ТЦ I Portici

Музыка с ретромаркированной полосой

16.00 Пьяцца Фарини

Марионетки с Домом Искусств

Поджелудочная железа чан

Площадь Салли

Чтения с Ле Фавилем под елкой до 16.00

16.30 Паж Кларис Вагантес

Воскресенье, 20 декабря

15.30 Улицы Исторического центра

Маленький поезд Освальдо

16.00 через Маккабелли

Похищение кукол принцем Детро-дель-Драго Чарльзом

16.30 Пьяцца Фарини

Музыка с Contrada Lamiron

17:00 через Маккабелли

Тарлатан из московских марионеток Детро дель Драко

Воскресенье, 27 декабря

17:30 Церковь Слуг, через Трисдей

Музыка с отзывчивым ансамблем концертино

Пятница, 1 января

17.00 Пьяцца Фарини

Факельное шествие за мир

Суббота, 2 января

16.00 через Маккабелли

Развлекательное шоу Pertodistrada

Воскресенье, 3 января

16:00 и 17:00 через Macbelli

Ла Пепана приходит к куклам Детро дель Аглио

Вторник, 5 января

18.00 и 20.00 Муниципальный театр по улице Каур 10

В ожидании Пебана с шоу Nanroci: цирковое комедийное шоу

Муниципальная администрация внесет необходимые изменения и любые изменения в этот план в соответствии с нормативными требованиями, касающимися чрезвычайной ситуации правительства 19.

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