МИНСК, 16 января / БЕЛТА / – Белорусский производитель тракторов МТЗ объявил о намерении расширить модельный ряд сборочного предприятия, расположенного в Уфе, Российская Федерация, Башкортостан.

Компания из УФА комбинирует тракторы МТЗ мощностью 80 и 130 л.с. МТЗ оплачивает сборочные комплекты тракторов 100% авансом в рамках прямого договора. Достигнута договоренность о расширении модельного ряда компании из УФА за счет добавления поднадзорных тракторов, сообщил Михаил Вардкин, заместитель директора по маркетингу CIDA Trade, руководитель отдела продвижения и продаж в странах СНГ. Компания подключит тракторы МТЗ-1502 с двигателем мощностью 156 л.с. и тракторы МТЗ-2103 с двигателем мощностью 212 л.с.

Собранные в Уфе тракторы МДЗ оснащены в том числе навигационным оборудованием и участвуют в региональной грантовой программе Башкортостана. «Мы ожидаем, что тракторы будут претендовать на участие в местных проектах в пользу сельскохозяйственных производителей. Мы ожидаем, что часть их затрат будет возмещена конечным потребителям», – сказал Майкл Уордкин.

Страницы теперь определяют, сколько будут стоить сборочные комплекты трактора. “Тогда это просто стало нашим вниманием. Конечный продукт должен быть конкурентоспособным. Сейчас другой проблемы нет », – сказал администратор.

МТЗ поставляет автомобили в Республику Башкортостан, Россия по двум каналам. МТЗ-Татарстан и его дилер в Башкортостане ООО ПО «Техресурс» продают готовые тракторы МТЗ. Комплекты для сборки тракторов отправляются в УФА, где их собирает ГУСП Бошелкостехника в рамках лицензионного соглашения. Сборочное предприятие открылось в 2017 году и изначально выпускало только тракторы МТЗ-82. Через год налажено производство тракторов МТЗ-1221.3.

МТЗ – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Помимо основного завода, в холдинг МТЗ входят десять предприятий. За рубежом создано 25 сборочных предприятий. Продукция МТЗ представлена ​​более чем в 60 странах мира.