Победа «Навального» подчеркивает заключенного в тюрьму россиянина — NBC Los Angeles

«Навальный», в котором рассказывается о лидере российской оппозиции после покушения на его жизнь, получил «Оскар» как лучший документальный фильм.

На картине режиссера Даниэля Рора, изображающей кремлевского критика Алексея Навального, изображены тайные агенты, ищущие правду журналисты, теории заговора и яды советской эпохи. Это фильм с явным политическим влиянием после российского вторжения в Украину.

Рор принял свою статуэтку, сказав, что посвятил ее Навальному и «всем политзаключенным мира». А жена Навального Юлия сказала: «Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и наша страна будет свободной. Держись, любовь моя».

Навальный — медийный гуру и борец с коррупцией, ему около 40 лет, и он уже много лет раздражает президента России Владимира Путина. Он опубликовал многочисленные отчеты о коррупции в России и администрации Путина и стал популярной фигурой среди единомышленников в России.

Алексей, я мечтаю о том дне, когда ты будешь свободен и наша страна будет свободна. Будь сильным, любовь моя. Юлия Навальная

Рор смог пообщаться с Навальным во время его краткого пребывания в Берлине в 2020 году и в начале 2021 года, когда он выздоравливал от отравления и искал правду о неудавшейся попытке убийства. СМИ назвали Навального самым резким критиком Кремля. Кажется, его не тяготили запугивания и аресты, которым он подвергался.

Фильм стал хитом на кинофестивале «Сандэнс», получив приз зрительских симпатий за документальный фильм и награду «Фаворит фестиваля».

Навальный победил других номинантов за документальный фильм «Все дышит». «Вся красота и кровопролитие»; «огонь любви»; и «Дом из шрапнели».