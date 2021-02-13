Погрузитесь в мир Губки Боба Квадратные Штаны с панорамным видео на YouTube

Paramount Pictures



Вы когда-нибудь хотели захватить Крэбби Пэтти в Красти Краб или увидеть Губку Боба Квадратные Штаны, Сквидварда и остальных членов команды Bikini Bottom в действии? Теперь вам не нужно никакого акваланга, как у La Sandy Cheeks Squirrel – просто возможность щелкнуть Новое видео 360 ° YouTube Опубликовано в пятницу.

Nickelodeon Digital объединилась с анимационной студией Cartuna в Бруклине, чтобы создать видео, которое позволяет зрителям исследовать различные области любимого места работы Губки Боба, Красти Краб. Появляются такие персонажи, как команда супергероев Mermaid Man, Barnacle Boy, владелец Красти Краб, мистер Краб, злой, но маленький планктон и другие, зоркие зрители откроют для себя аляскинского бычьего червя, Mystery the Seahorse, DoodleBob и других знакомых лица.

Видео содержит множество любимых фанатами сцен и позволяет зрителям увидеть их с новой точки зрения, поскольку они контролируют угол обзора, а персонажи, которых не было в исходной сцене, приходят и уходят.

Еще в 2020 году Поговорите с Губкой Бобом, актером Квадратных Штанов, Томом Кенни О том, как изоляция от коронавируса повлияет на его счастливую губку и его друзей, а также отразилось на популярности его персонажа, Ким.

«Мультфильмы лучше переводятся на все культуры мира, чем большинство популярных культур», – сказал Кенни. «Я думаю, поэтому это было принято мем-культурой».

Последний полнометражный фильм Губки Боба Квадратных Штанов, Фильм Губка Боб: Губка Боб в бегах, Появится на CBS All Access и VOD 4 марта вместе с первыми шестью сериями Kamp Koral: Under Years Губки Боба. Камп Корал показывает известных персонажей в детстве и рассказывает, как они познакомились.