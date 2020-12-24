Подготовка к марафону «Русси», который состоится 2 мая следующей весной, уже ведется.

Для тех, кто не осведомлен о том, что следующей весной, что касается состояния здоровья, которое мы все еще испытываем на нашей коже, G.S. Они не потеряли веру в Ламона, и во время рождественских праздников они хотят послать положительный сигнал: Russey Marathon готов Вернитесь, насладитесь 44-м выпуском и убедитесь, что это второй итальянский марафон для пожилых людей даже в эпоху Covit-19. Вот почему мы уже много работаем, потому что ясно, что эта версия не может быть похожей на другую.

Во-первых, ожидается, что дата изменения мероприятия немного отодвинется и даст небольшую передышку эпидемии в последние месяцы: 2 мая будет проведен Романьяский марафон, возможно, с использованием первого тепла весны. Еще одна новинка заключается в том, что текущее событие находится всего в 42,195 км: при подходящих условиях будет рассматриваться вторая дистанция, но только если ее можно будет установить безопасно. На самом деле Russey Marathon полностью соответствует действующим в настоящее время протоколам о состоянии здоровья, по этой причине Piazza уже оценивает, возможно ли подтвердить место отправления / прибытия в Фарини или подтвердить требуемое расстояние, исходя из небольшой группы, которая должна будет искать более крупные места для управления отправлением.

Важный аспект касается записей, которые начнутся на основе выделений, которые будут установлены позже. Те, кто зарегистрировался в прошлом году и не смог участвовать, получат возможность участвовать бесплатно. Затем все можно сделать по электронной почте, затем через расписание и секретарские услуги, доступные для окружения, а затем с помощью методов связи.

Марафон Russey Marathon с его небольшим водоизмещением станет вторым из заездов Romagna Tryptic, которые пройдут 25 апреля на 50 км. Покидает Романью и выполняет задание по развязыванию вражеских сил, а затем плывет в 100 км от Passador Dell. 23 мая.

Многое еще предстоит сделать, и Г.С. В Ламоне это знают, и об этом пути ходят новости, но будет время поговорить об этом. А пока вы всегда можете подождать, чтобы вернуться, чтобы бросить вызов друг другу на дорогах провинции Равенна, и всегда начинать тренировки с безопасностью и уважением к другим.

Для информации: GS Lamon, тел. 335.6933050, г. www.gslamone.it, Почта [email protected]