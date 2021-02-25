Поддержка Wear OS ‘Hey Google’ была прервана несколько месяцев назад

Google Wear OS часто называют устаревшей, и, честно говоря, это подходящее описание, когда вы слышите подобные истории. За последние несколько месяцев в Wear OS перестали быть популярными слова «Привет, Google».

Отчеты На Reddit И Отслеживание проблем Google Он показал, что два классных слова «Окей, Google» и «Окей, Google» для запуска помощника не работают на умных часах Wear OS. Проблема, по-видимому, впервые появилась в ноябре 2020 года и в то время в основном оставалась незамеченной, если не считать реддита. Курс. Людей более чем Робот жизни Были найдены отчеты, относящиеся к более ранним временам июнь, Который стоит “ой”.

Помощник является одним из основных пунктов продажи умных часов Wear OS, поскольку единственные носимые устройства, официально поддерживающие Google Assistant, поставляются Fitbit. Теперь принадлежит Google.

К счастью, эта проблема не влияет на возможность фактического использования Google Assistant на Wear OS, но делает его более труднодоступным. Без поддержки важных слов вам нужно было бы долго нажимать кнопку питания на часах, чтобы мгновенно вызвать помощника, или использовать сенсорный экран для управления им из крайнего левого угла.

Обновление 25.02: После распространения этой истории Google поговорил с край Чтобы прояснить ситуацию. Судя по всему, компания «осведомлена о проблемах, с которыми столкнулись некоторые пользователи» и будет работать над исправлением с партнерами Wear OS. Остается неясным, сколько времени пройдет, прежде чем затронутым будет предложена какая-либо реформа.

На самом деле, это только вселяет уверенность в поддержке Google Wear OS, а тот факт, что кому-то потребовалось столько времени, чтобы это заметить, только усугубляет ситуацию. В Компания сказала Их покупка Fitbit отчасти была направлена ​​на повышение Wear OS как платформы, но игнорирование относительно основной функции вашей ОС в течение большей части года … не является хорошим знаком. По крайней мере, Google Assistant Прекрасно работает на Fitbit.

Подробнее об Wear OS:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. Более.

Посетите 9to5Google на YouTube, чтобы узнать больше: