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Подождите, а мы нашли действительно выгодную сделку с Apple Watch в честь Черной пятницы?

26 ноября, 2021
Artem Sokolov

Мы так привыкли обгорать Черная пятница Apple Watch, так как они редко бывают очень хорошими — вам повезет, что вы получите 100 долларов на одно из ваших старых носимых устройств или даже 30 долларов на одно из новых. Но есть большое исключение.

В Apple Watch 5 По состоянию на 2019 год огромная скидка в размере 290 долларов — это 39% от его стоимости — на этот потрясающий черная пятница. Конечно, это по-прежнему дорогие умные часы, даже с учетом падения, но они определенно дешевле, чем раньше.

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