Подождите, а мы нашли действительно выгодную сделку с Apple Watch в честь Черной пятницы?

Мы так привыкли обгорать Черная пятница Apple Watch, так как они редко бывают очень хорошими — вам повезет, что вы получите 100 долларов на одно из ваших старых носимых устройств или даже 30 долларов на одно из новых. Но есть большое исключение.
В Apple Watch 5 По состоянию на 2019 год огромная скидка в размере 290 долларов — это 39% от его стоимости — на этот потрясающий черная пятница. Конечно, это по-прежнему дорогие умные часы, даже с учетом падения, но они определенно дешевле, чем раньше.
(Если вы не в США, прокрутите вниз, чтобы увидеть предложения Apple Watch в Черную пятницу в вашем регионе.)
Лучшие на сегодня скидки на Apple Watch в Черную пятницу
Эта сделка с Apple Watch 5 распространяется на меньшую 40-миллиметровую версию с возможностью сотовой связи и великолепным браслетом Milanese Loop.
Конечно, это Apple Watch двухлетней давности, поэтому, если вам нужны новейшие и самые передовые технологии, это не лучший выбор.
Кроме того, вы, вероятно, получите более дешевые Apple Watch 5, если вам не нужны Milanese Loop или сотовая связь, поскольку эти две функции повышают цену, но другие версии не имеют скидки в 290 долларов.
Другие предложения Apple Watch 5
Независимо от того, где вы живете, вы найдете все лучшие предложения Apple Watch 5 в Черную пятницу в Интернете ниже, а также предложения, доступные в вашем регионе.
Другие предложения Черной пятницы
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