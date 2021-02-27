Подписание соглашения между Россией и Испанией о совместном признании ученых степеней и образования – Российская политика и дипломатия

Москва, 26 февраля. / ТАСС /. Комментируя результаты российско-испанской правительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Испания намерены подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней для двух стран в ближайшее время. будущее.

«Российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней практически готово и может быть подписано в ближайшее время. Обновленный проект двустороннего соглашения о социальных выплатах гарантирует сохранение пенсионных выплат гражданам», – сказал он. заявил: «Россия и Испания для работы на своих территориях были отправлены на испанскую сторону».

Вице-премьер добавил, что «также ведется работа над проектом соглашения о взаимном признании и обмене национальными документами, удостоверяющими личность, и ожидается, что подпись многих российских граждан, проживающих в Испании».

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и его испанский коллега Аранча Гонсалес Лайя обсудили вопросы двусторонних отношений. Тогда же была отмечена заинтересованность в поощрении и углублении политического диалога, в том числе в рамках предстоящего межправительственного комитета.

Затем высокопоставленные дипломаты обменялись мнениями о перспективах совершенствования договорно-правовой базы и расширения контактов между Россией и Испанией в области образования, науки и культуры.