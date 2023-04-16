Пожар в здании охраны в Ростове-на-Дону, Россия

Роберт Гринолл

Новости BBC

16 марта 2023 г.

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Смотрите: Пламя охватило здание силовиков в Ростове-на-Дону

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате пожара в здании Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Ростове-на-Дону, сообщили российские СМИ.

Драматические кадры в социальных сетях показывают огромный пожар, над городом клубится дым.

Губернатор Ростовской области заявил, что возгорание, по всей видимости, произошло из-за неисправности электропроводки, в результате которой воспламенились топливные баки.

Улица, на которой расположено здание, оцеплена.

Пожар произошел в здании территориального пограничного управления ФСБ в населенном пункте города.

ФСБ является службой внутренней безопасности России и отвечает за контрразведку, безопасность границ и борьбу с терроризмом.

Губернатор Ростова Василий Голубев сообщил, что огонь распространился на площадь 800 квадратных метров, в результате чего обрушились две стены.

В сообщении управления по связям с общественностью ФСБ говорится, что возгорание началось около 12:30 по местному времени (09:30 мск). Он также подтвердил смерть, но не сообщил никаких подробностей.

Российские СМИ сообщают, что властям удалось потушить пожар к 16:00 по местному времени (13:00 мск).

Город является столицей южной части Ростовской области, граничащей с Донецкой и Луганской областями Украины, и в настоящее время является ареной ожесточенных боев войны.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года в России произошла серия поджогов правительственных зданий, таких как призывные и призывные пункты.