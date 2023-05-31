Познакомьтесь с Гретой Ли, звездой сериала «Прошлые жизни».

На самом деле, Ли даже не рассматривался на эту роль. В течение нескольких месяцев Селин Сонг, сценарист и режиссер «Прошлых жизней», смотрела на Норас, еще одну Сонг. «Они бросили ее с двумя другими людьми», — сказал он мне.

По словам Сон, цензура не имела ничего общего с самой Ли. Сюжет фильма в общих чертах основан на реальном воссоединении Сон, ее американского мужа и ее корейского школьного парня, которое произошло, когда режиссеру было 29 лет. Сонг сказал. «Поэтому я пытался найти кого-нибудь в возрасте 30 или даже 20 лет, а Грете, конечно же, было около 30».

«Это было действительно глупо», — признал Сонг.

После того, как Ария пришла в себя, позвони мне. Прошел год с тех пор, как она впервые прочитала мне сценарий, но до сих пор помнит его: она назвала его фильмом о родственных душах. Могли бы вы встретиться с Сонгом через Zoom в тот день? После двух с половиной часов видео-прослушивания, в котором Ли читал ключевые сцены, а Сон играл главную роль («Селин отлично сыграла в «Артуре и Хэ Сон», — сказал Ли), Сон сразу же предложил Ли роль. .

Съемки начались летом 2021 года. Чтобы помочь актерам выразить чувство воссоединения с кем-то спустя 24 года, когда вы общались только по скайпу, я держал Сон Ли и Ю как можно дальше друг от друга. Он сказал мне: «Вы сказали нам: «Вы, ребята, не можете трогать».

Для Ю: «Во время тренировочного процесса инстинкт состоит в том, чтобы попрощаться естественным образом, обняв», — сказал он. «И Селин сказала: «Нет, нет, нет, ребята, не трогайте». я Она велела им прикасаться и обниматься, но Ю и Ли отказали, когда они попытались.

Все были актерами, настаивала Сонг, и что ей никогда не приходилось ругать их за то, что они держат их в узде. — Это то, что они говорят? — спросила она, смеясь. «Нет, нет. Я думаю, что они хотели пойти на уловку».