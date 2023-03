Пока избегайте очень плохого ПК-порта «The Last Of Us»

@ Левит0

Sony неплохо справляется со своей серией портов для ПК старых, ранее эксклюзивных игр для PlayStation. Но если и была полоса, теперь она закончилась благодаря провальному порту The Last of Us Part I Remake на ПК.

проблемы? с чего мне начать. Он плохо оптимизирован и часто ужасно работает с низкой частотой кадров на любом уровне машины. Сбои, дурацкое время компиляции шейдеров, странные ошибки и некоторые интересные визуальные эффекты в таких местах, как Steam Deck, как мы видели выше, где игра еще не проверена.

Все это привело к лавине негативных отзывов о порте, который был хорошо принят, когда он был первоначально запущен на PlayStation. Это 66% «в основном негативных» отзывов в Steam, и это вряд ли изменится, пока не будут проведены капитальные ремонты.

игривый щенок Он В процессе ремонта и Выдается редкая ошибка вины По поводу качества релиза, так как студия обычно славится полировкой (иногда за счет dev crunch).

«Последние из нас, часть I. Игроки на ПК: мы услышали ваши опасения, и наша команда активно исследует многие из проблем, о которых вы сообщили. Мы будем продолжать держать вас в курсе, но наша команда отдает приоритет обновлениям и будет решать проблемы. в следующих патчах».

Они также опубликовали список Известные проблемы Меня мучила игра, в том числе:

Загрузка шейдеров занимает больше времени, чем ожидалось

Производительность и стабильность ухудшаются при загрузке теней в фоновом режиме.

Старые графические драйверы приводят к нестабильности и/или проблемам с графикой

Игра может не загрузиться, даже если соблюдены минимальные системные требования.

Возможная утечка памяти

Не хорошо! Пока у нас нет времени для исправления здесь, но до тех пор нет, я категорически не рекомендую покупать The Last of Us в Steam за 60 долларов, а если вы это сделаете, определенно не пытайтесь заставить его работать эффективно на Steam Deck. Есть много проблем, которые нужно решить, и непонятно, как это допустили.

Есть некоторые предположения, что это было сделано в спешке, чтобы попытаться извлечь выгоду из «Последних из нас», транслируемых на HBO, что может быть правдой, хотя до этого сериал уже выигрывал от огромного роста продаж, поэтому им не нужно было торопиться, если они сделали. . Но да, здесь что-то пошло не так, и этого выхода стоит избегать, пока не будет сделан важный ремонт.

