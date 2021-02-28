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Полиция Мьянмы застрелила двух демонстрантов в один из самых кровавых дней после переворота

28 февраля, 2021
Toma Kulikov

Когда антивоенный переворот, свергнувший демократически избранное правительство гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи, подошел к концу четвертой недели, силы безопасности начали жесткое подавление протестов в городах по всей стране.

В Янгоне, крупнейшем городе, протестующий был убит смертельной пулей, когда полиция открыла огонь по протестующим, сообщает Reuters со ссылкой на врача больницы. Врач, попросивший не называть его имени, сообщил, что протестующего доставили в больницу с пулей в груди. Местные СМИ также сообщили Мизима, что один человек погиб в поселке Тинганъюн, Янгон.

На юге страны один человек был убит и более десятка получили ранения, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в городе Давэй, сообщает СМИ Dawei Watch. Местный политик Чжо Мин Хтики подтвердил, что полиция застрелила протестующих в Давей.

Полиция и представитель правящего военного совета не ответили на телефонные звонки с просьбой дать комментарии.

Видео, размещенные в социальных сетях, демонстрируют обострение столкновений между протестующими и силами безопасности.

На кадрах из района Хайдан в Янгоне слышны выстрелы. А местные СМИ сообщили, что в этих столкновениях пострадали как минимум пять человек. Выстрелы также можно было услышать в прямом эфире в социальных сетях местных СМИ из города Тамве в Янгоне, где были замечены толпы протестующих, спасающихся бегством от полиции. По меньшей мере пять студентов были арестованы в воскресенье во время акций протеста в другом месте в центре Янгона.

Воскресенье знаменует собой второй день интенсивной военной кампании против протестующих против переворота, в ходе которой, как сообщается, были арестованы сотни людей, включая журналистов. В субботу в городах по всей Мьянме силы безопасности применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, а также стреляли из винтовок в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Reuters сообщило, что после переворота были убиты как минимум пять протестующих и один полицейский. Группа активистов, Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP), заявила, что по состоянию на субботу она задокументировала 854 человека, которые были арестованы, обвинены или осуждены после переворота 1 февраля. Но группа отметила, что в субботу в Янгоне и других местах были арестованы «сотни людей».

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Посол ООН бросает вызов армии

Столкновения произошли на следующий день после того, как правящий военный совет выслал посла страны в ООН за выполнение работы. Энергичный призыв В Генеральной Ассамблее ООН за международную помощь Инверсия сердца.

в. Суббота, Государственное телевидение MRTV объявило об увольнении посла ООН Чжо Му Туна, заявив, что он «злоупотребил полномочиями и обязанностями постоянного посла» и «предал страну».

В разговоре с агентством Reuters после увольнения Чжо Мо Тун сказал, что «решил сопротивляться, насколько мог».

В своем выступлении перед ассамблеей в Нью-Йорке в пятницу Чжо Му бросил вызов военным правителям, которые теперь контролируют страну, и призвал Совет Безопасности ООН и весь мир использовать «любые необходимые средства», чтобы спасти народ Мьянмы и удержать армию. учетная запись. .

«Нам нужны дополнительные и более решительные меры, возможные со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, остановить притеснение невиновных, восстановить государственную власть народу и восстановить демократию», – сказал он.

Посол Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун выступает на Генеральной Ассамблее 26 февраля.

Чжо Мо Тун сказал, что произносит речь от имени правительства Су Чжи, одержавшего подавляющую победу на выборах 8 ноября. Су Чжи сейчас арестована вместе с другими лидерами правительства, включая президента Вин Мьинта.

В знак неповиновения посол также вручил три приветствия «Голодные игры», использованные протестующими на улицах Мьянмы, которые были взяты из недавних протестов в соседнем Таиланде.

В конце выступления дипломат получил редкие аплодисменты со стороны коллег по ООН. Новый посол США в ООН Линда Томас Гринфилд высоко оценила «смелые» высказывания посланника.

«Соединенные Штаты продолжают решительно осуждать военный переворот в Мьянме», – заявила она в пятницу в своем выступлении перед собранием. Мы осуждаем жестокие убийства беззащитных сил безопасности “.

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Томас Гринфилд добавил, что Соединенные Штаты «продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную помощь, включая рохинджа и другие уязвимые группы населения в штатах Чин, Качин, Ракхайн и Шан».

Этому способствовали Ричард Рот, Хамди Аль-Хашали, Кристина Цилья и Замира Рахим из CNN.

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