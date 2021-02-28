Полиция Мьянмы застрелила двух демонстрантов в один из самых кровавых дней после переворота

Когда антивоенный переворот, свергнувший демократически избранное правительство гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи, подошел к концу четвертой недели, силы безопасности начали жесткое подавление протестов в городах по всей стране.

В Янгоне, крупнейшем городе, протестующий был убит смертельной пулей, когда полиция открыла огонь по протестующим, сообщает Reuters со ссылкой на врача больницы. Врач, попросивший не называть его имени, сообщил, что протестующего доставили в больницу с пулей в груди. Местные СМИ также сообщили Мизима, что один человек погиб в поселке Тинганъюн, Янгон.

На юге страны один человек был убит и более десятка получили ранения, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в городе Давэй, сообщает СМИ Dawei Watch. Местный политик Чжо Мин Хтики подтвердил, что полиция застрелила протестующих в Давей.

Полиция и представитель правящего военного совета не ответили на телефонные звонки с просьбой дать комментарии.

Видео, размещенные в социальных сетях, демонстрируют обострение столкновений между протестующими и силами безопасности.

На кадрах из района Хайдан в Янгоне слышны выстрелы. А местные СМИ сообщили, что в этих столкновениях пострадали как минимум пять человек. Выстрелы также можно было услышать в прямом эфире в социальных сетях местных СМИ из города Тамве в Янгоне, где были замечены толпы протестующих, спасающихся бегством от полиции. По меньшей мере пять студентов были арестованы в воскресенье во время акций протеста в другом месте в центре Янгона.

Воскресенье знаменует собой второй день интенсивной военной кампании против протестующих против переворота, в ходе которой, как сообщается, были арестованы сотни людей, включая журналистов. В субботу в городах по всей Мьянме силы безопасности применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, а также стреляли из винтовок в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Reuters сообщило, что после переворота были убиты как минимум пять протестующих и один полицейский. Группа активистов, Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP), заявила, что по состоянию на субботу она задокументировала 854 человека, которые были арестованы, обвинены или осуждены после переворота 1 февраля. Но группа отметила, что в субботу в Янгоне и других местах были арестованы «сотни людей».

Посол ООН бросает вызов армии

Столкновения произошли на следующий день после того, как правящий военный совет выслал посла страны в ООН за выполнение работы. Энергичный призыв В Генеральной Ассамблее ООН за международную помощь Инверсия сердца

в. Суббота, Государственное телевидение MRTV объявило об увольнении посла ООН Чжо Му Туна, заявив, что он «злоупотребил полномочиями и обязанностями постоянного посла» и «предал страну».

В разговоре с агентством Reuters после увольнения Чжо Мо Тун сказал, что «решил сопротивляться, насколько мог».

В своем выступлении перед ассамблеей в Нью-Йорке в пятницу Чжо Му бросил вызов военным правителям, которые теперь контролируют страну, и призвал Совет Безопасности ООН и весь мир использовать «любые необходимые средства», чтобы спасти народ Мьянмы и удержать армию. учетная запись. .

«Нам нужны дополнительные и более решительные меры, возможные со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, остановить притеснение невиновных, восстановить государственную власть народу и восстановить демократию», – сказал он.

Чжо Мо Тун сказал, что произносит речь от имени правительства Су Чжи, одержавшего подавляющую победу на выборах 8 ноября. Су Чжи сейчас арестована вместе с другими лидерами правительства, включая президента Вин Мьинта.

В знак неповиновения посол также вручил три приветствия «Голодные игры», использованные протестующими на улицах Мьянмы, которые были взяты из недавних протестов в соседнем Таиланде.

В конце выступления дипломат получил редкие аплодисменты со стороны коллег по ООН. Новый посол США в ООН Линда Томас Гринфилд высоко оценила «смелые» высказывания посланника.

«Соединенные Штаты продолжают решительно осуждать военный переворот в Мьянме», – заявила она в пятницу в своем выступлении перед собранием. Мы осуждаем жестокие убийства беззащитных сил безопасности “.

Томас Гринфилд добавил, что Соединенные Штаты «продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную помощь, включая рохинджа и другие уязвимые группы населения в штатах Чин, Качин, Ракхайн и Шан».