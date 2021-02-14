Полиция подозревает Кнаппа в нанесении ножевых ранений в метро Нью-Йорка

Согласно многочисленным сообщениям, полиция Нью-Йорка арестовала человека, подозреваемого в совершении серии смертельных нападений с ножом на бездомных в городских метро. Два человека погибли и двое получили ранения в течение нескольких часов во время волны жестоких ножевых ранений в эти выходные вдоль линии поезда А. New York PostПодозреваемый, имя которого еще не разглашается, на момент ареста все еще был залит кровью своих жертв и держал в руках нож, который якобы использовался при убийстве.

Буйство началось в пятницу утром, когда 67-летний мужчина был ранен на платформе на улице 181 человеком, который, как сообщается, крикнул: «Я собираюсь убить тебя!» Мужчина выжил, но события приняли мрачный оборот в пятницу вечером, когда тело мужчины было найдено в луже крови в вагоне метро на станции линии А в Квинсе. Через несколько часов под сиденьем поезда нашли мертвой женщину, получившую неоднократные ножевые ранения. Другой мужчина получил ножевое ранение, когда спал на лестнице на станции линии А, но ему удалось получить помощь в ближайшем банке, и, как сообщается, он находится в стабильном состоянии. Полиция еще не сообщила подробностей возможного мотива, но заявила, что жертвы считались бездомными. «Мы знаем, что одна из жертв спала … Все это было неоправданно», – заявил на пресс-конференции в субботу заместитель начальника полиции Нью-Йорка Брайан МакГи.