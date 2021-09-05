Полковник спецназа замышляет переворот в Гвинее

Командующий спецназом Гвинеи выступил по государственному телевидению в воскресенье и объявил о приостановлении действия конституции в этой западноафриканской стране после утреннего перестрелки и сообщений о перевороте в столице страны Конакри.
Этот шаг произошел всего через год после того, как президент Альфа Конде выиграл спорный третий срок после изменения конституции, фактически обнулившего часы г-на Конде и позволившего ему остаться у власти после двух сроков.
Это произошло в стране, которая пережила перевороты – в 1984 и 2008 годах – до того, как Конде стал первым демократически избранным лидером страны. Его правительство превратило Гвинею в крупного экспортера бокситов, который используется для производства алюминия, но правозащитные группы говорят, что горнодобывающие компании имеют Перевернул жизнь и средства к существованию сельских общин с ног на голову.
«Отныне мы решили отменить конституцию», – заявил в воскресенье по государственному телевидению глава спецподразделения Мамади Домбоя. На его плечах висел национальный флаг Гвинеи и окружавшие его военнослужащие. Он сказал, что действует в ответ на волю народа.
В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых г-н Конде явно находится под усиленной охраной, а его одежда находится в небольшом беспорядке.
Еще одно видео показало, как гвинейцы выходят на улицы в знак празднования, военные машины едут по улицам Конакри в сопровождении десятков мотоциклов, а их гонщики поднимают кулаки в воздух.
По словам полковника Домбоя, бывшего члена Французского Иностранного легиона. Видео, опубликованное гвинейскими СМИ в Интернете, он прошел обучение в Flintlock, крупнейшем ежегодном обучении армии США в Африке.