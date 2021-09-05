Полковник спецназа замышляет переворот в Гвинее

Командующий спецназом Гвинеи выступил по государственному телевидению в воскресенье и объявил о приостановлении действия конституции в этой западноафриканской стране после утреннего перестрелки и сообщений о перевороте в столице страны Конакри.

Этот шаг произошел всего через год после того, как президент Альфа Конде выиграл спорный третий срок после изменения конституции, фактически обнулившего часы г-на Конде и позволившего ему остаться у власти после двух сроков.

Это произошло в стране, которая пережила перевороты – в 1984 и 2008 годах – до того, как Конде стал первым демократически избранным лидером страны. Его правительство превратило Гвинею в крупного экспортера бокситов, который используется для производства алюминия, но правозащитные группы говорят, что горнодобывающие компании имеют Перевернул жизнь и средства к существованию сельских общин с ног на голову.

«Отныне мы решили отменить конституцию», – заявил в воскресенье по государственному телевидению глава спецподразделения Мамади Домбоя. На его плечах висел национальный флаг Гвинеи и окружавшие его военнослужащие. Он сказал, что действует в ответ на волю народа.