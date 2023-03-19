Получив ордер на арест, Путин посетил аннексированный Крым

КИЕВ, Украина (AP) — Президент России Владимир Путин посетил Крым в субботу, чтобы отметить девятую годовщину аннексии Черноморского полуострова Украиной. .

Путин посетил художественную школу и детский центр, что является частью плана по созданию исторического парка на месте древнегреческой колонии, сообщили российские государственные информационные агентства.

В пятницу МУС обвинил его в том, что он взял на себя личную ответственность за похищение детей из Украины во время полномасштабного вторжения России в соседнюю страну, которое началось почти 13 месяцев назад.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, что большинство стран мира осудило как незаконное. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уйти с полуострова и территорий, оккупированных Россией с прошлого года.

Путин не проявляет намерения отказываться от завоеваний Кремля. Вместо этого он подчеркнул в пятницу важность удержания Крыма.

«Очевидно, что вопросы безопасности сейчас в центре внимания в Крыму и Севастополе», — сказал он, имея в виду крупнейший город Крыма. «Мы сделаем все необходимое, чтобы пресечь любые угрозы».

Путин сел на самолет, чтобы проехать 1821 км (1132 мили) из Москвы в Севастополь, где он сел за руль автомобиля и поехал по городу, сказал назначенный губернатор Москвы Михаил Расвосев.

ООН Первоначально ордер МУС на арест был выдан в отношении главы одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Суд в Гааге, Нидерланды, выдал ордер на арест Марии Лавовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

Этот шаг был немедленно отвергнут Москвой, а Украина восприняла его как крупный прорыв. Однако шансы на то, что Путин предстанет перед МУС, крайне малы, поскольку Москва не признает юрисдикцию суда и не выдает своих граждан.

Несмотря на решение суда и его последствия для Путина, Организация Объединенных Наций и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили в субботу о продлении соглашения военного времени, позволяющего зерну из Украины поступать в Африку, на Ближний Восток и в Азию. длинный.

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков, Украина, Турция и ООН Он написал в Твиттере, что контракт был продлен на 120 дней в желаемый период. Но официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила российскому информационному агентству ТАСС, что Москва согласилась на 60-дневную отсрочку.

И Россия, и Украина являются крупными мировыми поставщиками пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других доступных продуктов питания, от которых зависят развивающиеся страны. В прошлом году они подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией, позволяющие продовольствию покидать заблокированные украинские порты.

Россия жалуется, что экспорт ее удобрений, чему должна способствовать ее сделка, не достигает мировых рынков. Страна ненадолго вышла из сделки в ноябре, присоединившись и согласившись на 120-дневное продление.

В субботу Путин подписал закон, предусматривающий жесткие наказания за клевету или распространение ложной информации о добровольцах или наемниках, воюющих в Украине. Закон предусматривает штраф в размере 50 000 рублей (660 долларов США) за первое нарушение и до 15 лет лишения свободы за повторное нарушение.

Движение отражает то, что в первые дни войны использовалось для негативного отзыва о солдатах или о российских вооруженных силах в целом.

Бойцы группы Вагнера, частной российской военной фирмы, известной своей жесткой тактикой, сыграли ключевую роль в Украине, особенно в нерешительной кампании России по захвату провинциального города Пакмут на востоке Донецка.

Власти Украины сообщали о массовых атаках со стороны России с вечера пятницы до утра субботы. Командование ВВС Украины написало в Telegram, что 11 из 16 беспилотников были сбиты во время ударов по столице Киеву, западной части Львовской области и другим районам.

Глава Киевской городской администрации Сергей Бабко заявил, что силы ПВО Украины сбили все беспилотники, летевшие в сторону столицы. Львовская управа. Максим Козицкий заявил в субботу, что три из шести беспилотников были сбиты, а остальные три нанесли удар по приграничному району Польши.

По данным ВВС Украины, удары велись с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России, которая граничит с Украиной.

По данным украинских военных, с утра пятницы до утра субботы российские силы нанесли 34 авиаудара, один ракетный удар и 57 залпов ПВО. Обломки повредили семь домов и детский сад в Херсонской области на юге Украины, говорится в сообщении.

Россия по-прежнему концентрирует большую часть своих наступательных операций на промышленном востоке Украины.

Губернатор области Павел Кириленко сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела 11 городов и сел области в пятницу.

Далее на запад российские ракеты ночью обрушились на жилой район в городе Запорожье, областном центре частично оккупированной одноименной области. Пострадавших нет, но повреждены дома, сообщил представитель Запорожского горсовета Анатолий Гурдев.

Россия, вероятно, расширит призыв на военную службу, чтобы пополнить свои войска, воюющие на Украине, заявили в субботу британские военные. Депутаты российской Думы, нижней палаты российского парламента, внесли законопроект об изменении призывного возраста для мужчин с нынешних 18-27 лет на 21-30 лет, говорится в последнем исследовании министерства обороны Великобритании.

Министерство заявило, что многие российские мужчины в возрасте от 18 до 21 года добиваются освобождения от военной службы, поскольку они учатся в высших учебных заведениях. Широкий возрастной диапазон означает, что в конечном итоге им придется служить. Британские официальные лица заявили, что закон будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.