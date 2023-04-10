Получите Samsung Galaxy A54 менее чем за 100 долларов

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Технари радуются: новейший смартфон Samsung уже здесь, и вы можете приобрести его по невероятной цене прямо сейчас. с Samsung Galaxy A54 5G Вы получаете высокую производительность, великолепный дисплей, камеру профессионального качества и сверхбыструю зарядку от устройства, которое легко помещается в вашем кармане. Лучшая часть? Вы можете получить новый телефон менее чем за 100 долларов прямо сейчас — продолжайте читать, чтобы узнать, как Экономьте по-крупному в Samsung.

Заказать смартфон Samsung Galaxy A54 5G

сейчас, Вы можете официально заказать Смартфон Samsung Galaxy A54 5G. Новый Samsung Galaxy доступен по доступной цене 449,99 долларов США всего за 99,99 долларов США, если вы обмениваете подходящее устройство (смартфон, планшет или умные часы). Наряду с экономией до 350 долларов вы сможете приобрести себе пару этих Samsung Galaxy Buds в прямом эфире Наушники всего за 59,99 долларов — это на 90 долларов меньше их прейскурантной цены в 149,99 долларов! Ваша покупка Samsung также будет включать в себя три бесплатных месяца Spotify Premium (стоимостью 29,97 долларов), два бесплатных месяца Adobe Lightroom (стоимостью 19,98 долларов) и шесть бесплатных месяцев SiriusXM Streaming (стоимостью 65,94 долларов).

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Смартфон Samsung Galaxy A54 5G

Samsung заявляет, что новый телефон с поддержкой 5G оснащен 6,4-дюймовым дисплеем, аккумулятором со сверхбыстрой зарядкой и почти безотказным процессором 5G, так что вы сможете быстро загружать все свои любимые игры, фильмы и приложения на четком дисплее. Элегантный дизайн с тремя линзами и стеклом Gorilla Glass 5 спереди и сзади помогает сохранить телефон в первозданном виде. Чтобы запечатлеть каждое воспоминание в кристально чистом качестве, Галактика А54 Четыре разные камеры. Это включает в себя две фронтальные камеры для отличных селфи и видеозвонков (макросъемка 32 МП и макросъемка 5 МП) и две задние камеры для всех ваших фотографических потребностей (сверхширокоугольная камера 12 МП и основная камера 50 МП). Вы никогда не пропустите кадр с функцией покадровой съемки, которая может снимать фотографии и видео продолжительностью до 10 секунд. кусать ночью? Ночной режим увеличивает размер пикселя камеры, чтобы фотографии оставались яркими при слабом освещении.

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Не беспокойтесь о джейлбрейке или взломе, потому что A54 поставляется с технологией безопасности Samsung Knox, которая позволяет вам видеть, как приложения отслеживают ваши данные, и создает более безопасные способы обмена файлами, среди прочего. Пользователи Галактики. Хотите ли вы, чтобы в вашем кармане был удобный помощник по работе или вам нужно что-то, чтобы звонить своим людям, A54 готов справиться с основными функциями вашего смартфона.

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Заказать смартфон Samsung Galaxy A54 5G

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