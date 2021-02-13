Помните дам: НАСА и астронавт “Мир” | Новости

С тех пор как дети осмеливаются мечтать, они всегда мечтали отправиться на Луну или на звезды. Для миллионов детей, мечтающих об этом, лишь небольшая часть из них достигает этой цели. В 1943 году в раздираемом войной Китае родилась девочка, которой приснилась та же мечта. Ее звали Шеннон Уэллс.

С того момента, как Шеннон родилась в январе 1943 года в Шанхае, это было совсем непросто. Когда ей было шесть недель, ее семью поместили в японский концлагерь. Через год их обменяли на японских военнопленных и вернули в Америку. После войны они вернулись в Китай, но уехали, когда коммунисты пришли к власти в 1949 году.

Они поселились в Вифании. Шеннон всегда мечтала, что когда-нибудь станет исследователем космоса, прочитав книгу о Роберте Годдарде. Люди думали, что это безумие, потому что у Соединенных Штатов даже не было космической программы.

После окончания средней школы Бетани в 1960 году она получила лицензию пилота и иногда брала отца, чтобы оживить собрания в ее старом доме Пайпер Клиппер.

Когда были представлены первые семь астронавтов Меркурия, она не могла поверить, что там нет женщин. Она испытала такую ​​же дискриминацию, когда безуспешно пыталась стать коммерческим пилотом.

После получения степени бакалавра химии в 1963 году в Университете Оклахомы она работала в компании Kerr McGee Chemical. Ее боссом стал ее будущий муж Майкл Люсид. После замужества она получила степень магистра в 1970 году и докторскую степень в области биохимии в 1973 году в Университете Оклахомы.

В 1978 году Люсид наконец-то представилась возможность осуществить свою мечту о присоединении к космической программе. Ее приняли в число первых шести женщин-астронавтов, наряду с Салли Райд и Челленджером Джуди Резник. Первый космический полет Lucid состоялся в июне 1985 года. Он также совершал полеты на шаттлах в 1989, 1991 и 1993 годах.

Она прославилась своим пятым космическим полетом в 1996 году, когда она провела 188 дней, путешествуя 75,2 мили в космосе, включая 179 дней на борту российской космической станции «Мир». Она была первой американкой, служившей на борту «Мира». До 2007 года он был рекордсменом по количеству часов нахождения на орбите нерусского человека – и женщины.

В 1996 году Люсид был награжден Российской медалью дружбы президента Бориса Ельцина – высшей наградой, которую могут вручать неграждане. Она также получила Почетную медаль Конгресса за свою миссию в Мир, первая женщина, удостоенная этой награды.

Она была введена в Международный зал космической славы в 1990 году, Зал славы женщин Оклахомы в 1993 году, Национальный женский зал славы в 1998 году и Зал славы астронавтов США в 2014 году. Люсид ушла из НАСА 31 января 2012 года. .

«Шеннон – выдающаяся женщина и ученый». Она была образцовым астронавтом в длительных миссиях, – сказала Пегги Уитсон, бывший руководитель отдела астронавтов НАСА в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Как и многие другие, я всегда буду искать его ».

Доктор Эдвина Сенар пишет и рассказывает об истории женщин более 20 лет. Ее рассказы можно найти в этой серии по адресу http://rememberladies.weebly.com.