Помощник Украины предлагает создать демилитаризованную зону в России после войны

КИЕВ (Рейтер) — Помощник президента Украины заявил в понедельник, что в рамках послевоенного урегулирования внутри России вдоль границы с Украиной должна быть создана демилитаризованная зона протяженностью 100-120 км.

Советник президента Михаил Подолак написал в Twitter, что зона нужна для защиты регионов Украины от атак России.

«Главный вопрос урегулирования после войны должен состоять в том, чтобы создать гарантии во избежание повторения агрессии в будущем», — писал он.

Он сделал свое заявление после того, как губернатор российской Белгородской области, граничащей с Украиной, в телевизионных заявлениях призвал аннексировать украинскую Харьковскую область, чтобы остановить украинские бомбардировки через границу.

Москва заявляет, что Украина активизировала атаки беспилотников и саботаж целей на территории России, готовясь к атаке. Киев отрицает, что стрелял по целям на территории России, заявив, что ведет оборонительную войну на своей территории.

Он написал, что для обеспечения безопасности населения на нескольких участках украинской линии фронта «необходимо будет создать демилитаризованную зону протяженностью 100-120 километров на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республик».

Называть российские регионы республиками, по-видимому, означает поддержку Москвой сепаратистских образований, называющих себя «народными республиками» в Донецкой и Луганской областях Украины, граничащих с Россией.

Подоляк сказал, что демилитаризованная зона может изначально иметь международное присутствие для контроля.

«Возможно на начальном этапе иметь обязательную международную группу мониторинга», — написал он.

(Отчетность Макса Хэндлера; редактирование Тимоти Херитэдж)