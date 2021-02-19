Помпео критикует Байдена за его желание возобновить ядерные переговоры с Ираном

Бывший госсекретарь Майк Помпео раскритиковал администрацию Байдена Подготовка к возобновлению ядерных переговоров с ИраномОпасаясь, что это приведет к ослаблению санкций и уступкам, но это мало что изменит в ядерной политике страны.

Аятолла понимает только силу. Он стал ответом на иранскую угрозу, которая защитила американский народ от террора и поддержала еврейское государство Израиль », – сказал Помпео. Маяк Свободного Вашингтона Четверг. «Принятие модели европейского консенсуса гарантирует Ирану путь к ядерному арсеналу».

Замечания Помпео прозвучали в тот же день, когда Государственный департамент заявил, что приветствует призыв восстановить дипломатию с Ираном.

В 2018 году администрация Трампа вышла из сделки, через три года после ее посредничества при посредничестве администрации Обамы с Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Европейским союзом. Соглашение уменьшило санкции, введенные против Ирана в обмен на сокращение его запасов обогащенного урана, необходимого для поставок ядерного оружия.

Администрация Байдена заявила, что планирует возобновить ядерные переговоры с Ираном. Сол Лёб / AFP через Getty Images

Назад Вывод СШАИран признал, что он нарушил соглашение 2015 года, использовав сложные центрифуги для обогащения урана на подземном заводе.

Помпео отметил стойкость администрации Трампа, заявив, что европейские страны «хотели умиротворить иранскую теократию на протяжении всего моего пребывания на посту государственного секретаря».

Президент Ирана Хасан Рухани выступает на заседании кабинета министров в Тегеране, Иран, 17 февраля 2021 года. Агентство по охране окружающей среды

Он сказал: «Мы отказались».

Ранее на этой неделе Помпео заявил, что Америке необходимо продемонстрировать силу, когда дело доходит до взаимодействия с Ираном.

Обзор иранского ядерного объекта в Натанзе, к югу от столицы Тегерана. Спутниковый снимок © 2021 Maxar Tec

Помпео: «Когда иранцы почувствуют себя слабыми, они нападут». Он сказал в “Fox News @ Night”. «Что мы сделали, так это то, что, когда они пришли за американцем, мы очень ясно дали понять: атаковали ли они американца через прокси-силы в Ираке, атаковали ли они американца через Хезболлу в Сирии, где бы он ни находился, и где бы Иран ни нес ответственность , мы будем привлекать иранцев к ответственности. Это своего рода сила. «Которая построила модель сдерживания, которая была у нас в отношении Ирана. Я надеюсь, что нынешняя администрация не откажется от этого».