Понеся большие потери, украинцы сделали паузу, чтобы переосмыслить стратегию

По данным американских и европейских официальных лиц, за первые две недели изнурительного контрнаступления Украины до 20 процентов вооружений, отправленных на поле боя, были повреждены или уничтожены. Потери включают в себя несколько грозных западных боевых машин — танков и бронетранспортеров — украинцы рассчитывали на победу над русскими.
Официальные лица заявили, что ошеломляющий уровень потерь снизился примерно до 10 процентов в последующие недели, что позволило сохранить больше войск и техники для крупного наступления, которое, по словам украинцев, еще предстоит.
Некоторые улучшения произошли из-за того, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на ослаблении российских сил с помощью артиллерии и ракет дальнего действия, а не на атаках вражеских минных полей и артиллерийского огня.
Но за этой хорошей новостью скрываются шокирующие истины. Потери также уменьшились, потому что сама контратака замедлилась, а местами даже застопорилась, поскольку украинские солдаты борются с мощной обороной России. Несмотря на потери, украинцы до сих пор прошли только пять миль из 60 миль, которые они надеются преодолеть, чтобы добраться до моря на юге и разделить российские силы на две части.
Украинский солдат сказал в интервью на этой неделе, что беспилотник его подразделения сфотографировал полдюжины западных бронетранспортеров, которые попали под артиллерийский обстрел к югу от города Велика Новоселка.
«Они все сожжены», — сказал солдат, назвавшийся сержантом. Игорь. «Все надеются на крупный прорыв», — сказал он, добавив, что те, кто наблюдает издалека, понимают важность медленного и неуклонного прогресса.
У России было несколько месяцев, чтобы подготовиться к контратаке, и фронт усеян минами, танковыми ловушками и окопавшимися силами, а российские разведывательные беспилотники и ударные вертолеты все чаще пролетают над головой.
С учетом этих укреплений, говорят эксперты, неудивительно, что Украина понесла относительно большие потери на первых этапах кампании.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский признал, что несколько недель назад в операциях была короткая пауза, но обвинил в этом нехватку техники и боеприпасов и призвал западных союзников ускорить поставки.
Американские официальные лица признали паузу и заявили, что украинцы снова начали движение, но более обдуманно, более умело ориентируясь на минных полях и осознавая риск жертв. По их словам, с поступлением кассетных боеприпасов из США темпы могут возрасти.
«Это не так быстро, но и не катастрофически отстает от графика», — заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он делает то, что сделал бы любой другой, пробиваясь через минные поля к линии русских. «
Проблемы становятся особенно заметными на сельскохозяйственных полях юга Украины, где ведется много контратак. Там БМП Bradley, давно желаемые украинцами, ежедневно натыкались на противотанковые мины, говорят солдаты, которые сражались внутри машин.
Машины массой около 34 тонн предназначены для перевозки пехотинцев через районы, подверженные артиллерийскому обстрелу. Задняя рампа открывается, чтобы солдаты могли собираться и сражаться. При планировании контратаки Брэдли должны были перевезти солдат через открытые поля, чтобы добраться до русских окопов и блиндажей.
Брэдли сделали хорошую часть своей работы. Их толстая броня обеспечивала хорошую защиту большинству солдат, которые пережили множество взрывов мин с небольшими ранениями.
«В ушах звенит, а вещи внутри летают», — сказал один из солдат, попросивший не называть его имени, кроме имени и звания. Моя игра. Он пережил такой взрыв в прошлом месяце в боях южнее города Орехов Запорожской области. Однако во многих случаях взрывы серьезно повреждали автомобили, выводя их из строя до того, как они успевали добраться до российских позиций.
Военные эксперты давно говорят, что первые 15 миль контратаки будут самыми трудными, потому что атакующим силам обычно требуется в три раза больше сил — будь то вооружение, личный состав или и то, и другое, — чем оборонительным силам.
Верховный военный офицер Украины генерал Валерий Залужный выразил разочарование тем, что Украина воюет без западных истребителей F-16, с которыми Соединенные Штаты недавно согласились разрешить украинским летчикам тренироваться, но ожидается, что они не будут доставлены в течение нескольких месяцев. по меньшей мере. Это сделало украинские силы уязвимыми для российских вертолетов и артиллерии.
Военные аналитики предупредили, что еще слишком рано делать окончательные выводы о контратаке. «Это не означает, что она обречена», — сказала Камилла Гранд, эксперт по обороне Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генерального секретаря НАТО.
Однако, добавил он, отсутствие превосходства в воздухе и противовоздушной обороны, которые западная авиация могла бы обеспечить для атаки Украины, означает, что «уровень потерь, вероятно, будет выше, чем в других обычных конфликтах».
Точное количество оружия и бронетехники, уничтоженных в ходе контратаки, в отличие от поддающихся спасению «мобильных уничтожений», является тщательно охраняемым секретом, и официальные лица США не предоставили необработанных цифр, хотя и договорились о процентах потерянного оружия. Но сочетание данных из открытых источников и официальных оценок может дать представление о времени разрушения, особенно на раннем этапе.
Украинская 47-я механизированная бригада, одно из трех оснащенных и обученных на западе подразделений, развернутых в начале кампании, должна была получить 99-й полк «Брэдли», согласно просочившимся военным планам контратаки США от февраля — и до сих пор самого последнего. Сделано универсальным.
данные Орикса, Сайт военного анализа который только подсчитывает потери, которые я подтвердил визуально, показывает, что 28 из этих «Брэдли» были брошены, повреждены или уничтожены, в том числе 15 в деревне Запорожской области 8 и 9 июня, где 47-й полк был атакован вертолетами, будучи окруженным на минном поле. Сообщалось, что еще шесть Bradley были брошены или уничтожены на Малой Токмачке 26 июня, но исследователи ORIX заявили, что эти потери произошли ранее, хотя неясно, когда именно.
Учитывая, что 47-я бригада изначально должна была получить «Брэдли», это означало, что почти треть первоначальных машин была потеряна, хотя все, кроме семи, были взорваны на одном поле боя.
«Возможно, украинские силы видели потери такого уровня», — сказал Дилан Ли Лаерке, аналитик британской разведывательной компании Jane’s, добавив, что «значительный» уровень пропажи оружия обычно был отличительной чертой войн. истощения, как, например, в Украине.
Данные Oryx показывают, что за весь июнь было потеряно всего 24 танка, включая несколько танков из арсенала Украины, а также танков, предоставленных западными союзниками.
Данные показывают, что десять из них — это танки и тральщики «Леопард» немецкого производства. Предположительно, они были потеряны в бою с 33-й украинской механизированной бригадой, одним из трех подразделений, развернутых в начале контратаки, которая должна была получить 32 «Леопарда» в документах планирования США по состоянию на 28 февраля.
Это означает, что бригада потеряла 30 процентов своих «Пантер» — все, кроме двух, в первую неделю боев, согласно данным Oryx.
Пока, по словам украинских властей, армия продвинулась в самые глубокие части юга Донецкой области, но не более чем в пяти милях от бывшей линии фронта в Великой Новоселке. Ей предстоит пройти еще 55 миль, чтобы добраться до Азовского моря, главной цели контратаки, поскольку сухопутный мост в Крым будет разорван, что нанесет ущерб и без того шаткой логистике России. Украинские силы также продвигаются по двум направлениям в Запорожской области.
Под Ориховом в Запорожской области медленнее, где основная масса Брэдли и Леопардов отправляется в зону открытых полей с небольшим укрытием. Там украинская армия продвинулась всего на милю.
Джастин Шик Сообщил репортаж из Лондона.
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