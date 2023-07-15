Понеся большие потери, украинцы сделали паузу, чтобы переосмыслить стратегию

По данным американских и европейских официальных лиц, за первые две недели изнурительного контрнаступления Украины до 20 процентов вооружений, отправленных на поле боя, были повреждены или уничтожены. Потери включают в себя несколько грозных западных боевых машин — танков и бронетранспортеров — украинцы рассчитывали на победу над русскими.

Официальные лица заявили, что ошеломляющий уровень потерь снизился примерно до 10 процентов в последующие недели, что позволило сохранить больше войск и техники для крупного наступления, которое, по словам украинцев, еще предстоит.

Некоторые улучшения произошли из-за того, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на ослаблении российских сил с помощью артиллерии и ракет дальнего действия, а не на атаках вражеских минных полей и артиллерийского огня.

Но за этой хорошей новостью скрываются шокирующие истины. Потери также уменьшились, потому что сама контратака замедлилась, а местами даже застопорилась, поскольку украинские солдаты борются с мощной обороной России. Несмотря на потери, украинцы до сих пор прошли только пять миль из 60 миль, которые они надеются преодолеть, чтобы добраться до моря на юге и разделить российские силы на две части.