Понимал ли Хантер Генри это? Звонок Иффи стоил Патриотам TD в День Благодарения

Хантер Генри НФЛ устроила еще один скандал в День Благодарения. (Фото Криса Ангера/Getty Images)

День Благодарения может включать в себя множество бытовых споров, но некоторые особенно громкие споры могут возникнуть после того, как потенциальный человек Патриоты Новой Англии Понижение вырисовывается в проигрыше со счетом 33-26 Миннесота Викинги.

При счете 23–23 «Патриоты», похоже, получили отмашку на передачу от Мак Джонс Для тайт-энда Хантер Генри в минусе. Это был великолепный удар, поскольку Генри в акробатическом стиле схватил мяч за свое тело и поймал его, когда он упал на землю.

К несчастью для Анри и «Патриотов», судьи решили внимательно посмотреть на тот момент, когда мяч коснулся земли.

Далее последовали своего рода мгновенные повторы, в которых два человека могли видеть совершенно разные вещи. Сомм утверждал, что Генри удалось удержать руку под мячом, а другие считают, что мяч коснулся газона, что превратило бы тачдаун в незавершенный пас, поскольку Генри подбросил мяч после контакта с землей.

Игра была названа тачдауном на поле, но судьи увидели достаточно, чтобы с облегчением изменить счет. Неполный пас оставил «Патриотам» четвертый и гол, что привело к AJ Ник Фолк полевой гол.

Такой поворот событий стал благом для защиты «Викингов», которая боролась через неделю после того, как ее выбили из игры «Даллас Ковбойз». До этой игры Джонс был 20 из 25 на 278 ярдов и дважды в воздухе.

Эта игра Генри дала бы Джонсу третий проигрыш в третий раз в его карьере. Вместо этого «Патриоты» остались с четырехочковым и трехочковым ударом при следующем владении мячом.

Эти четыре очка были довольно значительными, поскольку «Патриоты» оказались на территории «Викингов», проигрывая 33–26 за две минуты до конца четвертой четверти. При счете 33-30 они могли попытаться забить решающий мяч с игры, но вместо этого им пришлось пойти на тачдаун.

Этот драйв закончился безобразным вращением на даунсвинге. Они вернут мяч за минуту до конца тайм-аута, но мешок Джонса и подкаты в пределах поля, похоже, истощат время, прежде чем они достигнут центра поля.