Понимание войны в Украине | новости Массачусетского технологического института

В дискуссии приняли участие два профессора политологии Массачусетского технологического института: Мария Гринберг чьи работы сосредоточены на экономике конфликта, и Барри Позен , в компетенцию которого входят военная доктрина и большая стратегия. К ним присоединились Кэрол Севиц, российский эксперт и специальный советник Массачусетского технологического института (SSP), и Элизабет Вуд , специалист по России и профессор истории Массачусетского технологического института. г-н М. Тейлор Фрейвел Модерируйте обсуждение.

Программа исследований в области безопасности Массачусетского технологического института (MIT) представила 2 марта специальный симпозиум под названием «Понимание войны в Украине». Более 100 выпускников и сотрудников в отдаленных местах настроились, чтобы послушать симпозиум во время презентации в прямом эфире, которая включала комментарии четырех отраслевых экспертов.

Семинар Вуд начала с выражения своего мнения о мотивах вторжения президента России Владимира Путина в Украину. Ссылаясь на публичные выступления российского самодержца в последние недели, Вуд сказал: «Он явно выражает много эмоций — я бы назвал это гневом — в Украине за то, что осмелился пойти по независимому пути».

Она объяснила, что независимость для Путина — это не столько демократия, сколько «экономика».

«Он хотел, чтобы Украина была жемчужиной его евразийского союза», — сказала она. «[In] 2014 года стало ясно, что их не будет [that] драгоценность».

После Вуда Савец сначала сосредоточился на неспособности России осуществлять свое «нормотворческое» влияние в эпоху холодной войны.

«Россия не участвовала в создании правил после распада Советского Союза, — сказала она. «Речь идет не только о расширении НАТО». Она добавила, что после 1991 года российские чиновники в одностороннем порядке навязывали правила и нормы. Россия не устанавливала эти правила. С Россией в этом процессе не консультировались.

Позен, международный профессор политологии Форда, начал свое вступительное выступление с того, что отметил, что туман войны по-прежнему заслоняет собой любой экспертный анализ ситуации на местах.

Он сказал, что, по его мнению, и украинское, и российское правительства умело «управляли» информацией, вытекающей из страны. Он добавил, что любой эксперт за пределами Украины «читал на кофейной гуще», чтобы делать выводы.

«Даже у прессы есть проблема, — сказал Бузин. «Если вы посмотрите на различные основные средства массовой информации, если вы посмотрите на их карты военной ситуации, все они исходят из одного и того же места. Эти журналисты не выносят независимого суждения».

Гринберг, эксперт по экономике конфликтов, описал различные санкции против России со стороны западных союзников, в том числе: «умные санкции», такие как запреты на поездки, направленные против отдельных субъектов; Торговые санкции, запрещающие экспорт определенных товаров в страну; и финансовые штрафы, которые влияют на способность страны привлекать капитал и использовать валюту, которую она имеет в иностранных банках.

Симпозиум транслировался в прямом эфире для преподавателей, студентов и выпускников факультета политических наук.