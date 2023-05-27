Попавшие под санкции российские олигархи выигрывают редкую судебную тяжбу из-за проверок собственности

Узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов одержал редкую юридическую победу после того, как Франкфуртский суд постановил, что ряд обысков его имущества в Германии в прошлом году были незаконными.

Усманов был одним из 26 россиян, пострадавших от санкций ЕС в дни после вторжения России в Украину в феврале прошлого года, и блок назвал его одним из «любимых олигархов» президента России Владимира Путина.

Санкции также были наложены на его сестру Голбагор Исмаилову на том основании, что она является законным владельцем некоторых активов Усманова, таких как его яхта Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.

Юридическая победа Усманова связана с серией обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами в прошлом году в рамках расследования дела об отмывании денег в отношении бизнесмена, который также находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций.

Прокуратура обыскала три дома в Ротах-Эгерне ​​к югу от Мюнхена, яхту Усманова и квартиру другого гражданина Узбекистана, связанного с Усмановым, в Кёнигштайне, небольшом городке недалеко от Франкфурта. По данным немецкого журнала «Der Spiegel», у них конфисковали искусство и документы.

Но окружной суд Франкфурта постановил, что оснований подозревать Усманова в отмывании денег нет, и отменил четыре ордера на обыск.

Суд заявил, что приговоры, повлекшие за собой обыски, «не соответствуют минимальным требованиям к определению расследуемого преступления».

Der Spiegel сообщил, что судьи подвергли критике тот факт, что следователи опирались на видео на YouTube с участием российского оппозиционера Алексея Навального и не представили других доказательств неправомерной деловой практики.

В совместном заявлении адвокатов Питера Гвеллера и Томаса Фишера говорится, что заявление суда подтверждает, что действия против их клиента были «не объективно оправданы, а… скорее политически мотивированы».

Два юриста, представляющие посольство Узбекистана в Германии, заявили, что исходят из того, что правительство Германии теперь «компенсирует ущерб, причиненный этими незаконными следственными действиями».

В 2022 году газета Financial Times сообщила, что Узбекистан требует от Европейского союза отмены санкций против Усманова и его сестры. Бизнесмен, чье состояние до путинского вторжения в прошлом году составляло около 20 миллиардов долларов, поддерживает тесные связи с Узбекистаном, где он родился.

Ташкент утверждает, что наложенные на него санкции, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, ограничили его возможности инвестировать часть своего состояния в среднеазиатскую страну.

Усманов начал накапливать свое состояние, когда в 1990-х годах был старшим менеджером российской государственной газовой компании «Газпром». Позже он построил промышленный конгломерат, включающий сталь, медь, телекоммуникации, технологии и средства массовой информации.