Попечительский совет ОУ одобрил создание Романовского центра русистики | Новости

Попечительский совет OU утвердил подарок в размере 2 миллионов долларов на создание Романовского центра русских исследований в Нормандском кампусе на своем заседании в четверг.

Согласно пресс-релизу OU News, центр станет единственным академическим учреждением, носящим имя Романова, в Соединенных Штатах и ​​сосредоточится на междисциплинарных исследованиях Российской Федерации, Советского Союза и Российской империи.

Согласно заявлению, он также будет служить для информирования общества об истории и культуре России, текущих событиях и прошлых действиях на мировой арене.

Принцесса Джанет Романофф выбрала OU в качестве получателя подарка в память о своей юности в Оклахоме и ее сыне, принце Теодоре Романофф, который умер в 2007 году.

«Этот чудесный подарок является сокровищем во многих отношениях», — говорится в заявлении президента OU Джозефа Харроуза-младшего. «Создание Центра Романовых в ОУ усилит наше внимание к сфере, которая уже давно имеет первостепенное значение в глобальных делах, особенно в сегодняшнем геополитическом климате».

Согласно заявлению, после проведения национального исследования Ханна Чепмен, адъюнкт-профессор политологии Университета Майами в Огайо, присоединилась к OU в качестве первого профессора Теодора Романоффа. Новоиспеченный Романов, профессор современной российской политики, будет работать на факультете международных и региональных исследований Школы международных исследований Дэвида Л. Борена.

Университет также получил предметы, представляющие «значительную историческую ценность», в том числе негативные стеклянные панели с официальными портретами семьи Романовых, переписку об эмиграции семьи Романовых из России и том дневников великой княгини Ксении времен Первой мировой войны и периода русской революции. заявление.

«Для нас большая честь быть включенными в собственность принцессы Джанет Романофф, и мы рады, что нам доверена защита и забота об исторических артефактах ее семьи», — говорится в заявлении Харроуза. «Эти ценности — плюс… лидерство, которое мы увидим из Романовского центра, — обогатят наше понимание и оценку исторической и современной России на долгие годы».

Дэвид Врубель, декан семейного колледжа искусств и наук OU Dodge, сказал в своем заявлении, что он надеется, что центр станет ресурсом для сообщества, предоставляющим справочную и контекстуальную информацию для «лучшего понимания текущих событий в России, Украине, и большую область».

Подарок также учредит Мемориальный фонд русских исследований Феодора Романова, который будет поддерживать академические стипендии и общественные программы. Согласно релизу, это также создаст синергию вокруг группы материалов OU, связанных с Россией.

Цикл лекций и вебинаров начнется этой осенью, а осенью 2023 года пройдет выставка материалов из дара Романовых, говорится в релизе. Кроме того, Мелисса Стокдейл, профессор истории Британского университета, преподает курс этой осенью «Россия и Украина: история переплетения».

«Это особенный и уникальный подарок, потому что это первый подарок от семьи Романовых», — сказал Стокдейл. «Наши учебные и студенческие программы будут расширять, удовлетворять общественный интерес и желание познавать Россию – современную и прошлую – и служить академическому сообществу здесь, на уровне ОУ и на региональном уровне, что особенно важно, учитывая ужасную войну в Украине. ”