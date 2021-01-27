Пополнение запасов PS5: GameStop нет в наличии, но вот где искать дальше

PS5 Пополнение запасов сейчас распродано на GameStop, но отснятый материал для начала был немного скудным: порт продал его только в одном из двух Дорогие пакеты – Один для стандартной консоли с парой игр, Sackboy и Spider-Man Ultimate Edition, и один для Цифровое издание С дополнительным контроллером DualSense, камерой HD и подарками для PlayStation.

Это снова было неожиданным падением, как и в прошлый раз, по сути, это был «предварительный заказ» для консолей, которые не будут отправлены или забраны в магазине не ранее 31 января. Это произошло во время предыдущего пополнения запасов GameStop PS5 в январе, что добавило еще одного слоя разочарования в и без того сложный сезон покупки консолей.

Теперь, когда процесс пополнения запасов завершен, есть другие интернет-магазины, которые могут забрать стоковую консоль позже.

Вот где проверить пополнение запасов PS5:

Пополнение запасов PS5: почему сейчас лучше, чем когда-либо

Если вы читаете это, вы, вероятно, изо всех сил пытались купить PS5 с ноября, и вы не одиноки: многие потребители безуспешно пытались выйти из очереди онлайн после очереди, распродавая консоли еще до того, как шанс купить один. Не вы, это резкое падение спроса и предложения на новое поколение консолей после семи лет существования PS4 и Xbox One.

Даже если вы не получите товар с таким пополнением запасов, мы можем гарантировать, что прибудет больше – вероятно, в течение недели. Розничные торговцы продолжали незаметно подталкивать их к приобретению большего количества акций на регулярной основе, хотя, как и в случае со всеми операциями по пополнению запасов, которые мы видели, они, как правило, приходят без особого уведомления. Таким образом, этот твит GameStop – хорошее изменение темпа, дающее нам время на подготовку.

Лучше всего то, что более длительное ожидание означает более короткое ожидание для всех ваших Новые игры для PS5 Запуск планируется в 2021 году.