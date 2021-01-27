Tech

Пополнение запасов PS5: GameStop нет в наличии, но вот где искать дальше

28 января, 2021
Artem Sokolov

PS5 Пополнение запасов сейчас распродано на GameStop, но отснятый материал для начала был немного скудным: порт продал его только в одном из двух Дорогие пакеты – Один для стандартной консоли с парой игр, Sackboy и Spider-Man Ultimate Edition, и один для Цифровое издание С дополнительным контроллером DualSense, камерой HD и подарками для PlayStation.

Это снова было неожиданным падением, как и в прошлый раз, по сути, это был «предварительный заказ» для консолей, которые не будут отправлены или забраны в магазине не ранее 31 января. Это произошло во время предыдущего пополнения запасов GameStop PS5 в январе, что добавило еще одного слоя разочарования в и без того сложный сезон покупки консолей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *