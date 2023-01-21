Популярный французский роман пытается объяснить Путина. Так хорошо, говорят некоторые критики.

«Русским нужны две вещи от государства: внутренний порядок и внешняя сила».
Вымышленный президент Владимир В. Путин говорит:Ле Маг дю КремльИли роман «Кремлевский волшебник», покоривший Францию, получивший призы и проданный тиражом 430 000 экземпляров.
Опубликовано вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Он стал популярным руководством для понимания намерений Путина. Он превратил своего швейцарско-итальянского автора Джулиано да Эмполи в местного «кремлинолога», приглашенного на обед французским премьер-министром и Францией. Первое утреннее новостное шоу Анализировать ход войны.
Этот успех иллюстрирует сохраняющуюся силу литературы во Франции, где романы уже давно формируют общественные дебаты. Элизабет БорнПремьер-министр через пресс-секретаря сказал, что ему «очень понравилась его книга, в которой вымысел смешивается с реальностью, и она перекликается с текущими международными событиями и войной в Украине».
Но в стране, где литературные успехи являются своего рода тестом Роршаха, успех романа также вызывает опасения относительно того, влияет ли он на отношение Франции к России. Мистер.
«Кремлевский волшебник», который иногда читается как эссе, построен вокруг вымышленного рассказа об уничтожении Западом могущественного давнего помощника Путина, цели США поставить Россию «на колени» и воли россиян. Для сильного лидера — критики говорят, что обычные кремлевские тезисы могут оставаться без возражений на страницах.
В лучшем случае популярность книги перекликается с тем, что Жерар Арад, бывший посол Франции в США, назвал «своего рода французским увлечением Россией», подпитываемым общей историей революций, империй и культурных шедевров.
В худшем случае, говорят критики, это затянувшийся Mr. Смягчение взглядов Путина может повлиять на позицию страны в отношении войны, что отражено в комментариях президента Эммануэля Макрона. Призывает не унижать Россию.
«Книга передает клише российской пропаганды с некоторыми нюансами», — сказал Сесил Вайси, политолог, специализирующийся на России из Реннского университета 2. «Учитывая его успех, это беспокоит меня».
Разделяющая политика г. В Да Мболи нет ничего нового. Бывший заместитель мэра Флоренции, Италия, и советник премьер-министра Италии, он уже опубликовал дюжину политических статей на итальянском и французском языках, в том числе одну о президентской кампании Барака Обамы в 2008 году.
Но г. Да Эмполи любил экспериментировать с художественной литературой и был «очарован» тем, как изображалась русская власть. Поэтому он смоделировал рассказчика своего первого романа с одной из самых интересных фигур страны, Владислав Я. Сурков.
«Задача книги состоит в том, чтобы принять точку зрения дьявола. — сказал Да Мболи.
До недавнего времени г. Сурков, г. Как главный идеолог Путина Г. Путин также был одним из архитекторов высокоцентрализованного управления, заслужив имя и титул кукловода.Путинский Распутин..»
«Новаторский характер персонажа поразил меня», Да Эмполи, тихий, сдержанный 49-летний мужчина, сейчас преподает в Университете наук По в Париже. Он сказал, что посещал Россию четыре раза и во время своего исследования прочитал множество статей о политике страны и путинском режиме.
Рассказчик описывает внутреннее устройство г-н Путин Правительство. Он пересекается с реальными кремлевскими солдатами. Евгений В. ПригожинОснователь печально известного наемника Вагнера вместе с ним создает фермы троллей для распространения дезинформации и разделения на Западе.
Мистер. Да Мболи представил свою рукопись своему издателю Галлимару два года назад. Он сказал, что не ожидал многого от своего первого художественного произведения.
Затем последовало вторжение России в Украину.
Роман, выпуск которого давно планировался весной, является одним из первых новых взглядов на Путина. Вскоре это стало притчей во языцех.
«Я не иду обедать или обедать, не предложив книгу», — сказала Элен Каррер д’Анкосс, эксперт по истории России, осуждающая войну, но ранее встречавшаяся с г-ном Дж. «Это ключ к пониманию Путина».
Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин сказал, что «сарафанное радио было очень хорошим» после того, как его заставили прочитать роман, который он назвал «невероятно достоверным».
«Кремлевский волшебник» — пятая самая продаваемая книга во Франции в 2022 году. подарок От Французской академии и провала КонкордСамая престижная литературная премия Франции всего одним голосом после экстраординарных 14 туров голосования.
Топ Политики И Дипломаты Он публично похвалил роман. Бывший премьер-министр Эдуар Филипп назвал это великой «медитацией силы». Мистер. Да Мболи был приглашен Каждый разговаривать программа Проанализировать текущий конфликт.
«Обстоятельства, очевидно, изменили то, как была воспринята книга, — говорит г. Да Эмполи сказал, что считает свой роман политической фантастикой, а не руководством к пониманию России. «Я не ожидал этого».
Он был не единственным, кто был удивлен.
Многие российские эксперты выразили тревогу по поводу восторженного приема романа. Эта книга в основном написана г. Они рады Путину, говорят они, изображая его олигархом, борющимся за благо народа и «ставящим Россию на ноги» перед лицом презрения Запада.
1 января 2000 года, в свой первый день на посту президента, М. «Лидер снова взял на себя ответственность, — говорит он.
Франсуаза Том, профессор истории России в Сорбонне, сказала, что эти описания «полностью скрывают зловещее измерение путинской реальности» и «очень близки к российской пропаганде».
Г-жа Вейси, политолог, выразилась более прямо. «Это как Russia Today для Сен-Жермен-де-Пре, — сказал он. Финансируемый Кремлем телеканал И это Парижский редут французской литературной элиты.
Многие французские дипломаты не согласились с этим, утверждая, что роман был, если уж на то пошло, полезным взглядом на мышление путинского правительства.
«Нам также необходимо услышать это выступление», — сказала Сильви Берман, бывший посол Франции в Москве. «Это не значит, что мы с этим согласны».
Французский правое крыло группы Мистер. Они пели дифирамбы Путину. А видные интеллектуалы, такие как г-жа Карре де Энгас, поддержали мнение Кремля о том, что Запад унизил Россию после окончания холодной войны.
При нормальных обстоятельствах «Путеводитель по Кремлю» мог бы спровоцировать время от времени безобидные литературные перепалки. Захватывает Францию.
Но не в военное время.
Когда происходят книжные дебаты? В Европе г.. В то время как восточноевропейские страны, такие как Польша, настаивали на том, чтобы он был полностью побежден, западноевропейские страны, такие как Франция, несомненно, были поколеблены. Финансы И Военный Поддержка Украины и г. Приближаемся к Путину.
«Эта книга стала учебником истории и политики для французских лидеров», — сказал г-н сказал Александр Мельник, бывший российский дипломат, выступающий против Путина. Он г. указал на Макрона мнения Казалось, он с пониманием относится к недовольству России.
Три советника президента отказались говорить, или г-н Они сказали, что не знают, читал ли Макрон роман.
Иногда г о России. Бывший министр иностранных дел, который консультировал Макрона. Ветрин признал, что чтение книги президента Франции не побудит его занять агрессивную позицию по отношению к России. Мистер.
Прошлым летом «Кремлевский волшебник» был опубликован на итальянском языке тиражом около 20 000 экземпляров и получил признание в Италии. хороший Роман. Опубликовано или готовится около 30 переводов, в том числе на английский, но еще не на русский или украинский.
Мистер. Да Мболи сказал, ничего больше. «Книга, как только она выйдет, заживет своей собственной жизнью», — сказал он.
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