Разделяющая политика г. В Да Мболи нет ничего нового. Бывший заместитель мэра Флоренции, Италия, и советник премьер-министра Италии, он уже опубликовал дюжину политических статей на итальянском и французском языках, в том числе одну о президентской кампании Барака Обамы в 2008 году.

Но г. Да Эмполи любил экспериментировать с художественной литературой и был «очарован» тем, как изображалась русская власть. Поэтому он смоделировал рассказчика своего первого романа с одной из самых интересных фигур страны, Владислав Я. Сурков.

«Задача книги состоит в том, чтобы принять точку зрения дьявола. — сказал Да Мболи.

До недавнего времени г. Сурков, г. Как главный идеолог Путина Г. Путин также был одним из архитекторов высокоцентрализованного управления, заслужив имя и титул кукловода.Путинский Распутин..»

«Новаторский характер персонажа поразил меня», Да Эмполи, тихий, сдержанный 49-летний мужчина, сейчас преподает в Университете наук По в Париже. Он сказал, что посещал Россию четыре раза и во время своего исследования прочитал множество статей о политике страны и путинском режиме.

Рассказчик описывает внутреннее устройство г-н Путин Правительство. Он пересекается с реальными кремлевскими солдатами. Евгений В. ПригожинОснователь печально известного наемника Вагнера вместе с ним создает фермы троллей для распространения дезинформации и разделения на Западе.

Мистер. Да Мболи представил свою рукопись своему издателю Галлимару два года назад. Он сказал, что не ожидал многого от своего первого художественного произведения.

Затем последовало вторжение России в Украину.

Роман, выпуск которого давно планировался весной, является одним из первых новых взглядов на Путина. Вскоре это стало притчей во языцех.